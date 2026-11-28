Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua livestream “mổ trai lấy ngọc”, hứa hẹn trúng thưởng tiền tỷ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản livestream hoạt động “mổ trai lấy ngọc”, “khui trai trúng thưởng” với những lời quảng cáo hấp dẫn như nhận ngọc quý, được thu mua lại với giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Lợi dụng tâm lý tò mò, ham trúng thưởng và mong muốn kiếm lời nhanh, các đối tượng dàn dựng kịch bản nhằm dụ dỗ người xem chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Ban đầu, các đối tượng tổ chức livestream cảnh mổ trai, giới thiệu những viên ngọc được cho là có giá trị cao, đồng thời mời người xem tham gia các gói combo với mức giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

Người chơi được hứa hẹn nếu trai có ngọc sẽ được nhận ngọc hoặc tiền thưởng tương ứng; nếu không có ngọc sẽ được hoàn lại tiền.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản đóng vai người chơi, liên tục bình luận, khoe trúng thưởng, đăng hình ảnh nhận ngọc và chuyển khoản thành công. Một số kết quả có thể được dàn dựng nhằm tạo cảm giác chương trình minh bạch, có đông người tham gia và nhiều người thực sự nhận được phần thưởng.

Khi người chơi được thông báo trúng viên ngọc có giá trị lớn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu mua thêm trai hoặc chuyển tiền để đóng các khoản phí như thuế, phí bảo hiểm, phí chống rửa tiền, phí kiểm định và thủ tục nhận thưởng.

Sau mỗi lần chuyển tiền, chúng lại đưa ra lý do mới để yêu cầu thanh toán thêm. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng có thể chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng tạo dựng cảm giác giao dịch công khai thông qua hình ảnh livestream trực tiếp, nhưng người xem không có cơ sở độc lập để kiểm chứng nguồn gốc, chất lượng, giá trị thực tế của viên ngọc cũng như tính xác thực của kết quả trúng thưởng.

Những tài khoản liên tục khoe nhận thưởng, hình ảnh chuyển khoản có thể chỉ là “chim mồi” nhằm kích thích tâm lý đám đông, khiến người xem tin tưởng và tiếp tục bỏ tiền.

Đáng chú ý, thủ đoạn livestream “mổ trai lấy ngọc” hiện nay có nhiều điểm tương đồng, mang tính biến tướng từ hình thức cá cược “cắt đá tìm ngọc” từng bị lực lượng Công an phát hiện, triệt phá tại Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Bộ Công an, các đối tượng trong vụ án đã sử dụng đá giả được chế tác, phun sơn để tạo hình ngọc quý; đồng thời lập nhiều tài khoản Facebook ảo đóng vai người chơi, bình luận, khoe trúng thưởng nhằm kích thích người xem tham gia đặt cược.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để nhận thưởng.

Mới đây, ngày 4/11/2026, Tòa án nhân dân TP Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ án này.

Theo cáo trạng, các bị cáo cùng đồng phạm đã lừa đảo 32.167 người, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng.

Do vậy, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chương trình livestream mua trai lấy ngọc, cam kết trúng thưởng hoặc thu mua lại sản phẩm với giá trị bất thường; tuyệt đối không chuyển tiền để nhận thưởng dưới bất kỳ lý do nào khi chưa được kiểm chứng.

Người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng giao dịch, liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an, đồng thời lưu giữ các chứng cứ liên quan.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn trúng thưởng, làm giàu nhanh trên mạng xã hội; không để sự tò mò và lòng tham trở thành cái bẫy khiến bản thân mất tiền oan.