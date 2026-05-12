Thời gian gần đây, nhiều hình thức mạo danh “dịch vụ thanh toán hộ phí bảo hiểm” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện ngay càng nhiều và tinh vi. Các đối tượng thường quảng cáo trong các hội nhóm khách hàng bảo hiểm trên mạng xã hội như Threads hoặc chủ động gọi điện, nhắn tin tự xưng là nhân viên hỗ trợ tài chính, cộng tác viên công ty bảo hiểm hay đối tác thanh toán.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, điểm chung của các lời mời này là hứa hẹn mức “chiết khấu” từ 2% đến 5% khi đóng phí bảo hiểm. Những câu như “đóng phí ưu đãi”, “gia hạn hợp đồng tiết kiệm chi phí”, “hỗ trợ thanh toán nội bộ” được sử dụng để tạo cảm giác đây là chương trình thật, từ đó khiến khách hàng nhanh chóng chuyển tiền.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, ví điện tử hoặc tài khoản trung gian với lý do như “tài khoản thu hộ”, “kế toán nội bộ” hay “đối tác liên kết”. Để tăng độ tin cậy, chúng còn gửi kèm hình ảnh giao dịch thành công giả, hóa đơn điện tử giả, hợp đồng giả hoặc website có giao diện gần giống trang chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo cơ quan chức năng, bản chất của hình thức này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người sau khi chuyển tiền mới phát hiện khoản phí thực tế chưa hề được thanh toán cho công ty bảo hiểm. Điều này có thể khiến hợp đồng bị gián đoạn hoặc mất hiệu lực mà khách hàng không hay biết.

Không dừng lại ở đó, việc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP còn có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị khai thác dữ liệu cho các hành vi phạm tội khác. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mua bán trái phép hoặc thuê người đứng tên để nhận tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết.

Đáng chú ý, hình thức lừa đảo này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn đóng phí bảo hiểm online thay vì giao dịch trực tiếp. Tâm lý muốn tiết kiệm một khoản nhỏ hoặc chủ quan khi thấy giao diện website “giống thật” khiến không ít người dễ mất cảnh giác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý rằng các doanh nghiệp bảo hiểm uy tín đều có quy trình thanh toán minh bạch thông qua ứng dụng chính thức, website chính thức, ngân hàng liên kết hoặc tài khoản doanh nghiệp được công bố công khai. Việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để hưởng ưu đãi là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Người dân cần chú ý, tìm hiểu kỹ trước mọi quyết định (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng hoặc hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ tên đơn vị thụ hưởng, website, ứng dụng và thông tin hợp đồng trước khi giao dịch. Sau khi thanh toán, nên yêu cầu hóa đơn, biên lai hoặc xác nhận điện tử để đối chiếu.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên liên hệ trực tiếp tổng đài doanh nghiệp bảo hiểm hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, việc chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ, cũng là cách hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.