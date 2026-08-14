Cảnh báo tất cả những ai nhận được tin nhắn thông báo giao hàng này: Tuyệt đối không bấm

Đang chờ đơn sau sale 8/8, nhiều người có thể không ngờ chiếc bẫy lại nằm ngay trong tin nhắn giao hàng.

Một tin nhắn mạo danh VNPost đang được cảnh báo khi yêu cầu người nhận bổ sung thông tin địa chỉ thông qua đường link. Đáng chú ý, tin nhắn được gửi từ số điện thoại có mã quốc tế của Morocco, trong khi đường link dẫn tới một trang web yêu cầu nhập thông tin thẻ để thanh toán.

Thời gian gần đây, các hình thức lừa đảo liên quan đến mua sắm và giao nhận hàng hóa trực tuyến xuất hiện với nhiều thủ đoạn khác nhau. Việc giả danh đơn vị vận chuyển có thể khiến người nhận mất cảnh giác, đặc biệt khi họ đang thực sự chờ một đơn hàng.

Mới đây, một người đã nhận được tin nhắn giả mạo VNPost với nội dung thông báo bưu gửi sắp được phát trong khoảng 10h-19h cùng ngày. Tin nhắn cho biết địa chỉ nhận hàng chưa có số nhà, có thể gây khó khăn cho việc giao hàng và yêu cầu người nhận bổ sung thông tin qua một đường link.

Nội dung tin nhắn như sau: "[VNPost] Chuẩn bị phát hàng - Cần số nhà và địa chỉ chi tiết. Bưu gửi (Mã: SP6347829150VN) sẽ được phát trong khoảng 10:00 - 19:00 hôm nay. Địa chỉ chưa ghi rõ số nhà, dễ gây khó khăn khi giao hàng. Quý khách vui lòng bổ sung thông tin đầy đủ qua đường dẫn sau".

Tin nhắn tiếp tục yêu cầu người nhận truy cập đường link https://320866.help/vietnampost.vn để cập nhật thông tin. Nếu liên kết bị lỗi, người nhận được hướng dẫn trả lời "y" để nhận đường link mới hoặc tự sao chép đường dẫn vào trình duyệt.

Điểm đáng chú ý là đường link được gửi trong tin nhắn không phải tên miền chính thức của VNPost. Bên cạnh đó, số điện thoại gửi tin nhắn có mã quốc tế của Morocco.

Người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được tin nhắn với nội dung này (Ảnh: Cap màn hình)

Sau khi bấm vào đường link, người dùng được chuyển tới một trang web có giao diện thanh toán cước phí. Trang này yêu cầu người dùng nhập nhiều thông tin liên quan đến thẻ, gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và các dữ liệu khác.

Đây là bước người dùng cần đặc biệt cảnh giác. Việc nhập tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn hoặc các thông tin liên quan vào một trang web được truy cập từ đường link lạ có thể khiến dữ liệu thẻ bị thu thập, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn tài chính.

Sau khi bấm vào đường link, người dùng sẽ được chuyển tới một trang web có giao diện như sau (Ảnh: Cap màn hình)

Đáng chú ý, tin nhắn không yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngay từ đầu mà đưa ra một lý do khá quen thuộc với những người đang chờ nhận hàng là địa chỉ chưa có số nhà nên cần bổ sung thông tin để giao hàng. Cách dẫn dắt này có thể khiến người nhận tin tưởng và làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra kỹ nguồn gửi.

Sau đợt sale 8/8, nhiều người có thể đang chờ nhận hàng loạt đơn đã đặt mua và liên tục nhận thông báo giao hàng. Đây cũng là thời điểm người dùng dễ mất cảnh giác, bởi một tin nhắn giả mạo có nội dung sát với đơn hàng thực tế rất khó nhận ra nếu không kiểm tra kỹ.

Do đó, khi nhận được tin nhắn yêu cầu bổ sung địa chỉ, thanh toán cước hoặc truy cập một đường link để nhận hàng, người dùng không nên vội làm theo hướng dẫn.

Nếu đang chờ đơn, hãy kiểm tra trực tiếp trạng thái đơn hàng trên ứng dụng hoặc website chính thức của nơi mua hàng, hoặc thông qua kênh chính thức của đơn vị vận chuyển.

Đặc biệt, không nhập thông tin thẻ ngân hàng, mã bảo mật hay mã OTP vào các đường link chưa được xác minh. Việc thực sự có một đơn hàng đang được giao cũng không có nghĩa tin nhắn nhận được là thông báo chính thức.

Trước mỗi yêu cầu cập nhật thông tin hoặc thanh toán, người dùng nên kiểm tra kỹ số điện thoại gửi tin, đường link và thông tin đơn hàng. Khi có bất kỳ điểm nào bất thường, tốt nhất không truy cập đường link và liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển hoặc nơi mua hàng để xác nhận.