Cảnh báo nóng liên quan đến Miu Lê

Những giờ qua, thông tin liên quan đến Miu Lê vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp mạng xã hội. Hiện tại, TikTok hơn 2 triệu người theo dõi của Miu Lê đã chuyển sang chế độ riêng tư, trong khi fanpage Facebook của nữ ca sĩ cũng khóa phần bình luận công khai. Giữa lúc vụ việc chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, hàng loạt nội dung cắt ghép, suy diễn liên quan đến nữ ca sĩ cũng bắt đầu xuất hiện với tốc độ lan truyền chóng mặt.

Trong vài giờ qua, cư dân mạng liên tục truyền tay một đoạn clip của Miu Lê có tiêu đề: "Bị bắt chơi ma tuý thì mình nên làm gì cho ngầu hả chị?". Trong video, Miu Lê trả lời: "Em ơi, một khi đã bị bắt là hết ngầu rồi em, mình ở thế hèn rồi, không thể ngầu được nữa đâu em ơi". Chính phần tiêu đề này khiến không ít người hiểu lầm rằng nữ ca sĩ đang trực tiếp nhắc đến câu chuyện liên quan ma túy giữa lúc vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn clip gốc thực chất từng được đăng tải trên TikTok cá nhân của Miu Lê từ trước với nội dung hoàn toàn khác. Câu hỏi ban đầu trong clip là: "Bị bắt phao thì mình nên làm gì cho ngầu hả chị?". Trong phần phản hồi, nữ ca sĩ cũng nói rất rõ cụm từ "bị bắt phao". Việc cắt bỏ một chữ trong phát ngôn đã khiến ý nghĩa đoạn clip thay đổi hoàn toàn, từ một nội dung vui vẻ đời thường trở thành video dễ gây hiểu lầm trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại.

Miu Lê bị cắt ghép phát ngôn gây hiểu lầm, thực tế cô chưa từng lên tiếng về thái độ khi bị bắt do chơi ma tuý

Không ít cư dân mạng sau khi xem lại clip gốc đã lên tiếng cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc nội dung mạng xã hội bị cắt ghép, chỉnh sửa để câu view hoặc dẫn dắt dư luận. Một số ý kiến nhận xét việc lan truyền các clip sai ngữ cảnh ở thời điểm vụ việc còn chưa có kết luận chính thức rất dễ khiến công chúng hoang mang, tấn công.

Trước làn sóng thông tin hỗn loạn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bắt đầu lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng giữ sự tỉnh táo, chọn lọc thông tin thay vì vội vàng tin vào những nội dung cắt ghép chưa được kiểm chứng. Không ít người cho rằng ở thời điểm vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, việc các clip bị chỉnh sửa tiêu đề, cắt mất ngữ cảnh hoặc cố tình dẫn dắt theo hướng tiêu cực rất dễ khiến dư luận hiểu sai bản chất câu chuyện. Đặc biệt với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như Miu Lê, chỉ một đoạn video vài giây bị cắt ghép cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh, kéo theo hàng loạt suy diễn vượt ngoài thực tế.

Một số cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ ồ ạt các nội dung chưa xác thực không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân nghệ sĩ mà còn dễ khiến những người liên quan, đối tác công việc hay gia đình bị cuốn vào áp lực dư luận không đáng có. Khi mạng xã hội xuất hiện quá nhiều thông tin nhiễu loạn, nhiều khán giả cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thay vì tiếp tục lan truyền các clip cắt ghép hoặc những thông tin chưa được xác minh rõ ràng.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn đang trong quá trình xác minh. Phía nữ ca sĩ chưa có phát ngôn cá nhân chính thức, trong khi công ty quản lý cho biết đang phối hợp làm rõ thông tin.

Trong tình hình hiện tại, khán giả nên chọn lọc khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến bê bối của Miu Lê

Tình hình Miu Lê hiện tại

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Trong đó Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Miu Lê đang đối diện với ồn ào lớn nhất sự nghiệp

Theo ghi nhận vào rạng sáng 12/5, tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi của Miu Lê đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Toàn bộ video trên nền tảng này cũng không còn hiển thị công khai như trước. Khi vụ việc mới bùng nổ, trang TikTok của nữ ca sĩ đã xuất hiện dấu hiệu hạn chế tương tác khi phần bình luận bị tắt hoàn toàn.

Không chỉ TikTok, fanpage Facebook hơn 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê hiện cũng đã khóa chức năng bình luận công khai. Trong khi đó, các nền tảng khác như Instagram, Facebook cá nhân hay Threads của nữ ca sĩ vẫn hoạt động bình thường và chưa có thêm cập nhật mới liên quan đến vụ việc.

Miu Lê khoá mạng xã hội giữa lúc bị cư dân mạng tấn công vì ồn ào liên quan ma tuý

