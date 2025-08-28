Cảnh báo lừa đảo đặt phòng khách sạn ở Hà Nội dịp 2/9

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo website, fanpage của các khách sạn, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách gây ảnh hưởng đến du khách và phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Lượng khách đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2/9 dự kiến tăng 40-50% so với năm 2024. Ảnh: Xuân Tùng.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài cùng với vô số hoạt động, sự kiện quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Thủ đô. Sự kiện sẽ thu hút số lượng rất lớn du khách đến, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ các đối tượng lợi dụng việc người dân đặt phòng nhằm lừa đảo với những thủ đoạn phổ biến.

Sở Du lịch Hà Nội hướng dẫn một số cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo khi du khách đặt phòng bằng hình thức online. Cụ thể, khi một khách sạn, homestay có nhiều trang web hoặc fanpage trùng tên, cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường như sau: Mới tạo lập, đổi tên gần đây nhưng đăng tải quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam; dùng nhiều tài khoản ảo (mới tạo lập, hình ảnh đại diện trống) để bình luận, đánh giá tốt.

Để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô, Sở Du lịch đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền, cảnh báo du khách, người dân về thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Cơ quan này cũng yêu cầu Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú, Phòng Quản lý lữ hành thông báo đến các cơ sở kinh doanh lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành đăng bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng trên website, fanpage của đơn vị. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đăng bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng trên website, fanpage của Sở Du lịch Hà Nội.