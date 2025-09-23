Cảnh báo khẩn trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền Bắc nước ta

Bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Vào lúc 16h ngày 23/9, bão số 9 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sức gió mạnh nhất cấp vùng gần tâm bão cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo sau khi đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc, bão sẽ giảm còn cấp 12, giật cấp 15 và tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Ragasa ma sát với đất liền và chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên suy yếu rất nhanh rồi đi vào vịnh Bắc Bộ. Đặc biệt, trước khi đổ bộ vào miền Bắc, bão Ragasa chỉ còn cấp 10, giật cấp 12 (giảm 7 cấp so với hiện tại).

Tuy nhiên, do vùng hoàn lưu bão rộng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo diễn biến siêu bão Ragasa trong 24 đến 72 giờ tới (Nguồn: NCHMF).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào đất liền Việt Nam, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trong ngày và đêm 23/9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Hiện nay đang trong kỳ triều thấp nên nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Hình ảnh mắt bão nhìn từ mây vệ tinh (Nguồn: NCHMF).

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Các địa phương cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.