Cảnh báo khẩn phụ huynh toàn quốc về vấn đề sổ liên lạc

Thái Hà |

Đã xuất hiện phương thức lừa đảo giả danh 'Sổ liên lạc điện tử'.

Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1153 về việc tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh “Sổ liên lạc điện tử” — một hình thức mới nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính của phụ huynh học sinh.

Cảnh báo khẩn phụ huynh toàn quốc về vấn đề sổ liên lạc - Ảnh 1.

Theo UBND tỉnh, hiện nhiều trường học trong tỉnh đang triển khai Sổ liên lạc điện tử giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kết quả học tập, hạnh kiểm của con em. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đã giả mạo ban giám hiệu hoặc giáo viên chủ nhiệm để liên hệ với phụ huynh.

Chúng gọi điện hoặc gửi tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, với lý do “bổ sung hồ sơ học sinh” hoặc “xác nhận định danh điện tử”. Nhiều phụ huynh do thiếu cảnh giác đã cung cấp thông tin, dẫn đến mất tiền trong tài khoản hoặc bị lợi dụng mở tài khoản ảo, vay tín dụng đen.

Cảnh báo khẩn phụ huynh toàn quốc về vấn đề sổ liên lạc - Ảnh 2.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hành vi lừa đảo và nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đơn vị giáo dục cần kiểm tra, bảo trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu, đảm bảo hệ thống “Sổ liên lạc điện tử” vận hành an toàn, không để lộ lọt thông tin học sinh – phụ huynh.

Cảnh báo khẩn phụ huynh toàn quốc về vấn đề sổ liên lạc - Ảnh 3.

UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP qua điện thoại hoặc các đường link lạ. Nếu nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Việc nâng cao cảnh giác, xác minh thông tin từ nguồn chính thống là yếu tố quan trọng giúp mỗi phụ huynh tự bảo vệ mình và góp phần giữ môi trường học đường an toàn, minh bạch trong kỷ nguyên số.

