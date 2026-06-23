Đối tượng sử dụng phương thức lừa đảo tinh vi, khiến nhiều người mắc bẫy.

Theo Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án số 540/QĐ-VPCQCSĐT, ngày 28/10/2025.

Ngày 24/11/2025, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Hạnh, sinh năm 1992, nơi thường trú khu 2 (Phú Lộc), xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ phạm tội của Hạnh như sau:

Từ năm 2024 đến năm 2025, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Lê Thị Hạnh dựa vào các mối quan hệ xã hội tự giới thiệu bản thân có khả năng làm dịch vụ, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ liên quan đến hoạt động sang tên, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Người có nhu cầu đối với các hoạt động trên chỉ cần cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền làm thủ tục cho Hạnh để Hạnh tự nộp hồ sơ, liên hệ nộp thuế, hoàn thiện các thủ tục cần thiết mà không phải mất thời gian làm thủ tục, đi lại hay tìm hiểu về hồ sơ.

Mặc dù không có bằng cấp, không phải cán bộ công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sang tên, chuyển nhượng, công nhận, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Hạnh luôn tự nhận bản thân có khả năng, trình độ, hiểu biết quy định Nhà nước về lĩnh vực đất đai. Đối tượng khiến nạn nhân tin tưởng là có khả năng liên hệ với các cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai hay Ủy ban nhân dân các cấp để làm thủ tục một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Sau khi được những bị hại nhờ làm thủ tục, Hạnh viết biên bản thỏa thuận và Giấy biên nhận tiền rõ ràng để bị hại yên tâm chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền đặt cọc cùng giấy tờ của các bị hại, Hạnh không nộp hồ sơ vào bộ phận hành chính hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết mà đem các giấy tờ nhận của người dân cất ở nhà hoặc mang đi quảng cáo để người khác tin tưởng.

Sau đó, Hạnh một mặt thuê các Văn phòng dịch vụ đo đạc đất bên ngoài đến đo vẽ các thửa đất để bị hại tin tưởng, mặt khác liên tục đưa ra các thông tin nghĩa vụ nộp thuế giả hoặc đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, tạo khó khăn trong việc thực hiện thủ tục để ép các bị hại tiếp tục phải giao thêm tiền.

Những người này do đã bị mất tiền cọc, giờ mang tâm lý nếu không được thì sẽ mất trắng nên nhiều người tiếp tục bỏ thêm nhiều tiền ra cho Hạnh. Cho đến khi hết thời hạn thỏa thuận hoặc quá lâu mà không thấy công việc của mình hoàn tất, các bị hại mới gây sức ép, buộc Hạnh phải trả tiền. Lúc này, Hạnh đã tiêu xài hết số tiền trên vào các mục đích cá nhân, không còn khả năng trả lại tiền cho các bị hại.



Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 17 đơn tố giác của công dân tố cáo Lê Thị Hạnh có hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” thông qua hình thức nhận làm hộ các thủ tục sang tên, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 4.626.500.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng) .



Bị can Lê Thị Hạnh



Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo: Nếu ai là bị hại của vụ án trên, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Số 216 đường Trần Phú, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ hoặc Tổ địa bàn khu vực Phú Thọ, địa chỉ: Khu Vạn Thắng, Phường Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ (Số điện thoại trực ban 0692.645.142 hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Phương, SĐT: 0913.282.825) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.





