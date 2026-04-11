Theo cảnh báo mới nhất từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Mỹ, hình thức lừa đảo này đang gia tăng với tốc độ chóng mặt và khiến không ít người dùng sập bẫy chỉ trong tích tắc. Mọi chuyện thường bắt đầu bằng việc nạn nhân bất ngờ nhận được một tin nhắn SMS hoặc iMessage có giao diện được làm giả giống hệt thông báo chính thức từ Apple. Nội dung tin nhắn thường mang tính chất báo động đỏ, cảnh báo rằng tài khoản Apple Pay của người dùng vừa phát sinh một giao dịch gian lận hoặc khoản trừ tiền bất thường. Ngay bên dưới dòng cảnh báo hoang mang đó là một số điện thoại hotline đính kèm, yêu cầu nạn nhân phải gọi gấp để xác minh, hủy giao dịch hoặc bảo vệ tài sản trước khi quá muộn.

Lợi dụng yếu tố thời gian cấp bách khiến nạn nhân mất đi sự tỉnh táo, kẻ gian đã giăng sẵn một cái bẫy hoàn hảo ở đầu dây bên kia. Khi người dùng gọi vào số điện thoại được cung cấp, họ thực chất đang kết nối trực tiếp với đường dây của tội phạm lừa đảo. Những đối tượng này được đào tạo bài bản để vào vai nhân viên hỗ trợ cấp cao của Apple, đại diện cơ quan chức năng hoặc nhân viên an ninh ngân hàng. Bằng những lời lẽ thuyết phục mang tính đe dọa xen lẫn hỗ trợ, chúng sẽ từng bước dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, mật khẩu thẻ tín dụng hoặc thậm chí yêu cầu nạn nhân tự tay chuyển tiền sang một tài khoản an toàn giả mạo để phục vụ công tác điều tra và hoàn tiền.

Trước tình trạng đáng báo động này, đại diện Apple đã chính thức lên tiếng và đưa ra những chỉ dẫn sống còn để người dùng tự bảo vệ mình. Hãng công nghệ Mỹ khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch là Apple không bao giờ chủ động gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Hãng cũng tuyệt đối không gửi số điện thoại qua tin nhắn để ép khách hàng liên hệ lại, không yêu cầu cung cấp mã xác thực hai yếu tố, mật khẩu Apple ID hay hướng dẫn người dùng cài đặt phần mềm từ các đường link lạ. Nếu nhận được bất kỳ cuộc gọi không mong muốn nào từ người tự xưng là nhân viên Apple, người dùng cần lập tức cúp máy.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo của các tổ chức tội phạm mạng, người dùng cần khắc cốt ghi tâm những dấu hiệu nhận biết lừa đảo đặc trưng. Bất cứ khi nào bạn nhận được một tin nhắn bất ngờ đe dọa về tài khoản Apple Pay, kèm theo yêu cầu gọi điện thoại lạ, đòi hỏi cung cấp mã OTP hay dụ dỗ truy cập vào các trang web xác minh tài khoản, đó chắc chắn là một cái bẫy. Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft hay Google cũng áp dụng chung quy tắc bảo mật này và không bao giờ chủ động xin thông tin nhạy cảm của người dùng. Khi gặp phải các tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo như trên, hành động an toàn nhất là chụp lại màn hình làm bằng chứng và chuyển tiếp ngay đến địa chỉ email hỗ trợ chính thức reportphishing@apple.com để hệ thống an ninh của Apple kịp thời ngăn chặn, sau đó xóa ngay tin nhắn khỏi thiết bị.