Cảnh báo dân văn phòng: Ngồi quá 8 tiếng 1 ngày làm tăng nguy cơ…mất trí nhớ

Nguyệt Hạ |

Một nghiên cứu cho thấy thói quen ngồi quá lâu mỗi ngày, đặc biệt phổ biến ở dân văn phòng có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Ngồi quá lâu làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer

Các nhà khoa học tại York University (Canada) đã phân tích dữ liệu từ hàng triệu người trưởng thành trên 35 tuổi nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa vận động thể chất, thời gian ngồi, giấc ngủ và sức khỏe não bộ. Từ 69 công trình trước đó, nhóm nghiên cứu đã theo dõi những người ban đầu có nhận thức bình thường để xem ai sẽ phát triển chứng sa sút trí tuệ theo thời gian.

Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One cho thấy: những người ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày, tương đương một ngày làm việc điển hình có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ cao hơn 27% so với người ngồi ít hơn.

Đáng chú ý, nguy cơ này vẫn tồn tại ngay cả ở những người có tập thể dục, cho thấy bản thân việc ngồi quá lâu đã là một yếu tố rủi ro độc lập.

Một vài thói quen tốt có thể cải thiện

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những thói quen có thể giúp bảo vệ não bộ:

Những người tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 25%.

Ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm làm tăng nguy cơ lên 18%. Ngược lại, ngủ quá nhiều (trên 8 tiếng) cũng làm tăng nguy cơ tới 28%.

Tác giả chính của nghiên cứu, Akinkunle Oye-Somefun cho biết: “Tập thể dục đều đặn và có giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, mà còn có thể góp phần bảo vệ não bộ trong nhiều thập kỷ sau đó.”

Kết hợp tập thể dục ngay tại văn phòng đang được nhiều công ty áp dụng để nâng cao sức khỏe cho nhân viên. (Ảnh minh hoạ)

Gánh nặng toàn cầu ngày càng lớn

Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 55 triệu người đang sống chung với sa sút trí tuệ và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Chi phí toàn cầu cho căn bệnh này có thể lên tới 2000 tỷ USD vào năm 2030.

Trong bối cảnh các phương pháp điều trị còn hạn chế, thay đổi lối sống được xem là chìa khóa quan trọng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, 45% ca sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như ít vận động, tăng huyết áp, cholesterol cao hay cô lập xã hội.

Những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn

Theo các chuyên gia, sa sút trí tuệ đang âm thầm phát triển trong nhiều thập kỷ. Vì vậy, những thói quen hàng ngày như vận động, thời gian ngồi và giấc ngủ đều có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe não bộ.

Một số bước đơn giản có thể áp dụng ngay gồm: đi bộ nhiều hơn, hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài, duy trì hoạt động trí não và giữ kết nối xã hội.

Tóm lại, việc ngồi quá lâu mỗi ngày có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc sa sút trí tuệ mà nhiều người không nhận ra. Dù đây không phải là yếu tố duy nhất, nhưng việc giảm thời gian ngồi liên tục, xen kẽ vận động và duy trì giấc ngủ hợp lý là những thay đổi đơn giản, dễ thực hiện, có thể góp phần bảo vệ não bộ và sức khỏe lâu dài.

