Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang bày chuối ngày Tết

Sau những ngày sum vầy đầu năm, nhiều gia đình vẫn giữ nguyên nải chuối trên ban thờ với quan niệm “còn tháng Giêng còn Tết”. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng chuối là loại quả chín rất nhanh. Nếu để quá lâu, nải chuối không chỉ mất đi vẻ tươi mới ban đầu mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh, thẩm mỹ và chất lượng không khí trong chính không gian sống của cả gia đình.

Ảnh minh họa

Chuối sau Tết: Nguy cơ với không gian sống

Trong mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, đặc biệt ở miền Bắc, chuối thường được chọn làm nền với ý nghĩa che chở, nâng đỡ, sum vầy. Hình ảnh những “bàn tay” chuối ôm trọn các loại quả khác đã trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, đặc tính tự nhiên của chuối là chín nhanh, nhất là khi thời tiết ấm dần sau Tết hoặc trong điều kiện nồm ẩm.

Chỉ sau vài ngày, chuối xanh có thể chuyển vàng đậm, mềm và bắt đầu xuất hiện các vết thâm. Khi chín rục, chuối dễ nứt vỏ, rỉ nước, lên men và bốc mùi. Trong không gian khép kín như phòng khách – nơi ban thờ thường được đặt ở vị trí trang trọng nhất – mùi lên men tự nhiên của chuối có thể lan tỏa, gây cảm giác khó chịu. Nước chuối chảy ra còn có thể làm ố bề mặt gỗ, thậm chí tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển nếu không được lau dọn kịp thời.

Theo khuyến cáo của ngành y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp lễ, Tết, việc bảo quản và xử lý thực phẩm cần đặc biệt chú ý trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, tránh để thực phẩm hỏng gây mùi và thu hút côn trùng. Dù chuối bày trên ban thờ không phải thực phẩm đang sử dụng trực tiếp, nhưng khi đã chín hỏng, chúng vẫn có thể thu hút ruồi, kiến và các loại côn trùng khác, ảnh hưởng đến môi trường sống chung.

Ảnh minh họa

Không chỉ là câu chuyện vệ sinh, yếu tố thẩm mỹ cũng cần được lưu tâm. Ban thờ là không gian linh thiêng và trang nghiêm nhất trong nhà. Hình ảnh một nải chuối thâm đen, rỉ nước đặt giữa mâm quả dễ tạo cảm giác nhếch nhác, thiếu chỉn chu. Trong khi đó, nhiều gia đình dành rất nhiều công sức chuẩn bị mâm ngũ quả ngày 30 Tết nhưng lại “quên” theo dõi độ chín của hoa quả sau đó.

Hạ chuối đúng lúc: Không mất lộc, giữ sự trang nghiêm

Theo các chuyên gia văn hóa dân gian chia sẻ trên Báo Văn Hóa, điều quan trọng trong thờ cúng là sự thành tâm và sự gọn gàng, sạch sẽ của không gian thờ tự, chứ không phải việc để lễ vật càng lâu càng tốt. Sau khi hoàn tất các nghi thức chính như lễ hóa vàng (thường vào mùng 3 hoặc mùng 7 tùy vùng miền), gia chủ có thể hạ hoa quả xuống sử dụng nếu còn tươi.

Trong quan niệm dân gian, hoa quả sau khi dâng cúng được gọi là “lộc”, con cháu có thể thụ hưởng bình thường. Nếu chuối vẫn còn tươi, chưa hỏng, việc ăn hoặc chia cho người thân, hàng xóm được xem là cách chia sẻ may mắn đầu năm. Ngược lại, nếu chuối đã chín quá mức hoặc xuất hiện dấu hiệu mốc, gia đình nên xử lý gọn gàng, bọc kín trước khi bỏ vào rác sinh hoạt và lau sạch khu vực đặt mâm quả để tránh ẩm mốc.

Chuối đã chín gia đình có thể hạ xuống để sử dụng, hay còn được gọi là "thụ lộc" (Ảnh minh họa)

Một nải chuối được hạ xuống đúng lúc không làm “mất lộc”, mà ngược lại giúp ban thờ luôn sạch sẽ, khô ráo và trang nghiêm. Tết có thể kéo dài trong cảm xúc, nhưng không gian sống của gia đình vẫn cần sự trong lành mỗi ngày. Giữ cho ban thờ gọn gàng, hoa quả tươi mới chính là cách thể hiện sự trân trọng với tổ tiên, đồng thời chăm chút cho môi trường sống chung của cả nhà.



