Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang sử dụng nồi áp suất điện

Nồi áp suất điện ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong gian bếp hiện đại nhờ khả năng nấu nhanh, tiết kiệm thời gian và giữ trọn hương vị món ăn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này không chỉ làm giảm hiệu quả nấu nướng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dưới đây là những sai lầm phổ biến người dùng cần tránh khi sử dụng nồi áp suất điện:

1. Không khóa chặt nắp nồi khi nấu

Trong quá trình nấu, khi thức ăn trong nồi sôi lên sẽ bốc hơi, tạo ra áp suất rất lớn bên trong nồi. Lúc này, nếu nắp nồi không được khóa chặt, áp suất có thể đẩy bung nắp, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Do đó, trước khi tiến hành nấu nướng, bạn hãy chắc chắn rằng nắp nồi đã đóng đúng vị trí.

Với van xả áp, bạn kiểm tra xem van có được hoạt động tốt không, hơi nước xả ra đều và không bị tắc nghẽn. Do nguyên lý hoạt động của nồi là tích lũy hơi nước để chín thức ăn, nên nếu van xả bị hư sẽ dễ làm tràn nước ra ngoài, gây bỏng trong quá trình sử dụng, tuổi thọ nồi bị giảm.

2. Mở nắp nồi khi chưa xả hết áp suất

Một sai lầm nguy hiểm khác mà nhiều người thường mắc phải khi sử dụng nồi áp suất điện là mở nắp nồi khi áp suất trong nồi chưa được xả hết. Lúc này, hơi nóng đột ngột thoát ra ngoài và dễ gây bỏng cho người sử dụng. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: chỉ mở nắp khi áp suất trong nồi đã được xả hoàn toàn. Nhiều loại nồi áp suất điện hiện nay được trang bị tính năng xả áp an toàn. Người dùng chỉ có thể mở nắp khi áp suất trong nồi được giảm. Chức năng này giúp đảm bảo an toàn hơn nồi áp suất cơ thông thường.

3. Cài đặt chế độ nấu không phù hợp

Mỗi loại thực phẩm đòi hỏi thời gian và nhiệt độ nấu khác nhau. Việc cài đặt sai thông số có thể khiến món ăn bị khô, nhão hoặc cháy khét.

Hiện nay, nhiều dòng nồi áp suất điện đã tích hợp sẵn các chương trình nấu tự động cho từng món ăn. Người dùng nên tận dụng các chế độ này để đảm bảo chất lượng món ăn và duy trì độ bền của thiết bị.

4. Bỏ qua việc vệ sinh định kỳ

Việc không vệ sinh nồi áp suất thường xuyên có thể khiến cặn thức ăn, dầu mỡ và bụi bẩn tích tụ theo thời gian. Những tạp chất này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn mà còn làm suy giảm khả năng hoạt động của thiết bị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Để đảm bảo thiết bị nồi hoạt động ổn định, người dùng cần vệ sinh thiết bị định kỳ. Ngoài việc làm sạch lòng nồi sau mỗi lần sử dụng, bạn nên tháo rời các bộ phận cơ bản như nắp, van xả để vệ sinh kỹ lưỡng, sau đó lắp lại đúng cách. Thói quen này giúp duy trì hiệu suất nấu nướng, đồng thời kéo dài tuổi thọ của nồi.

5. Dùng chung ổ cắm với thiết bị công suất lớn

Nồi áp suất tiêu thụ điện năng khá cao. Việc sử dụng chung ổ cắm cho nồi áp suất và các thiết bị có công suất cao như lò vi sóng hay tủ lạnh có thể gây quá tải, dẫn đến nguy cơ chập cháy.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng ổ cắm riêng cho nồi áp suất và tuân thủ đúng khuyến cáo về điện áp, công suất từ nhà sản xuất.

