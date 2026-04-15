Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang nấu ăn bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu đang trở thành thiết bị gia dụng phổ biến tại nhiều gia đình Việt nhờ khả năng nấu nướng nhanh, tiện lợi và giảm lượng dầu mỡ. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này vẫn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Dưới đây là những sai lầm thường gặp khi sử dụng nồi chiên không dầu mà người dùng cần lưu ý:

1. Đặt nồi ở vị trí không an toàn

Do nồi chiên không dầu hoạt động ít khói và mùi, nhiều người có xu hướng đặt thiết bị ở bàn ăn hoặc nơi có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, đây là vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Việc vô tình chạm vào nồi khi đang hoạt động có thể gây bỏng, thậm chí dẫn đến điện giật hoặc làm rơi thiết bị, gây hư hỏng.

2. Để nồi luôn ở trạng thái bật điện

Một sai lầm phổ biến khác của nhiều gia đình là không rút nguồn điện sau khi sử dụng. Việc để nồi ở chế độ “Power On” trong thời gian dài có thể khiến dây dẫn và linh kiện bên trong bị quá tải, giảm tuổi thọ thiết bị. Trong điều kiện nguồn điện không ổn định, nguy cơ chập cháy càng gia tăng. Vì vậy, người dùng nên rút điện ngay sau khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho gia đình.

3. Làm nóng nồi trước khi sử dụng

Thói quen làm nóng chảo trước khi nấu khiến nhiều người áp dụng tương tự với nồi chiên không dầu. Tuy nhiên, đa số thiết bị này không yêu cầu làm nóng trước. Việc này không chỉ gây lãng phí điện năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ bỏng nếu không kiểm soát nhiệt độ. Chỉ nên làm nóng khi công thức nấu ăn có yêu cầu cụ thể.

4. Sử dụng sai nhiệt độ và thời gian chế biến

Mỗi loại thực phẩm có mức nhiệt và thời gian chế biến khác nhau. Việc áp dụng chung một mức nhiệt cho nhiều món ăn dễ khiến thực phẩm bị cháy khét hoặc chưa chín kỹ. Người dùng cần tham khảo hướng dẫn hoặc công thức phù hợp để đảm bảo món ăn đạt chất lượng tốt nhất.

5. Không dùng dầu ăn

Một trong những hiểu lầm phổ biến khi sử dụng nồi chiên không dầu là cho rằng thiết bị này hoàn toàn không cần đến dầu ăn. Thực tế, nồi chiên không dầu chỉ giúp giảm lượng dầu sử dụng, từ đó khiến món ăn trở nên lành mạnh hơn so với phương pháp chiên ngập dầu truyền thống.

Nếu chế biến thực phẩm mà không dùng dầu, món ăn dễ bị khô, kém hấp dẫn và không đạt được độ giòn như mong muốn. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng thành phẩm, người dùng nên xịt hoặc phết một lớp dầu mỏng lên bề mặt thực phẩm trước khi cho vào nồi. Cách này vừa giúp hạn chế lượng dầu, vừa cải thiện hương vị và độ giòn của món ăn.

6. Không vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng

Việc vệ sinh nồi chiên không dầu sau khi sử dụng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Nếu làm sạch qua loa, cặn thức ăn còn sót lại có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng món ăn trong những lần sử dụng tiếp theo. Người dùng nên vệ sinh nồi bằng nước ấm và dung dịch rửa phù hợp ngay sau khi nấu.

Nhìn chung, nồi chiên không dầu là thiết bị hữu ích nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Việc nắm rõ các nguyên tắc an toàn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn kéo dài tuổi thọ cho thiết bị trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)