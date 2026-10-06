Cảnh báo cha mẹ khi con đủ tuổi mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Cái giá phải trả nếu mắc vào "bẫy" này lớn hơn nhiều so với khoản thù lao được hứa.

Bộ Công an cảnh báo: kẻ xấu thường đăng tin trên Facebook, Zalo, Telegram với nội dung "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản ngân hàng", "nhận tiền hộ" để lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản.

Sau khi người trẻ mở tài khoản, các đối tượng đòi giao thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP và cả SIM điện thoại đăng ký tài khoản. Từ lúc đó, chủ tài khoản không còn kiểm soát được tiền ra vào, nhưng tài khoản vẫn mang tên và số căn cước của người đã mở. Tiền đi qua những tài khoản này có thể lên tới hàng tỷ đồng, phục vụ lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Znews

Cho thuê tài khoản là vi phạm dù không trực tiếp lừa ai

Cuối tháng 9/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 người về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo Dân trí, nhóm này tiếp cận học sinh, sinh viên dưới vỏ bọc kinh doanh, mua mỗi tài khoản từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, rồi thuê chính những người trẻ đó rủ bạn bè, người thân mở tài khoản để bán. Các tài khoản này được dùng để giao dịch trên sàn ngoại hối với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, tức tài khoản ngân hàng dùng để chuyển và nhận tiền hằng ngày, đều là hành vi bị xử phạt. Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền tới hàng trăm triệu đồng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết người vi phạm còn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp, tài khoản liên quan có thể bị buộc phong tỏa. Bộ Công an lưu ý người cho thuê tài khoản có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm, và tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những dấu hiệu cha mẹ nên hỏi lại con

Từ các thủ đoạn trên, cha mẹ có thể để ý bốn dấu hiệu.

Thứ nhất, con kể về một "việc làm thêm" trên mạng chỉ cần mở tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền rồi chuyển đi, được trả tiền ngay.

Thứ hai, con mở thêm tài khoản ở một ngân hàng mới mà không giải thích được để làm gì.

Thứ ba, thẻ ATM hoặc SIM điện thoại đứng tên con không còn trong tay con.

Thứ tư, con nhận một khoản tiền "hoa hồng" từ người lạ ngay sau khi mở tài khoản, hoặc rủ bạn bè mở tài khoản.

Báo công an ngay khi đã "mắc bẫy"

Bộ Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không mở tài khoản để cho thuê, cho mượn hay bán; không cung cấp thẻ, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; tránh các nhóm tuyển dụng trên mạng có nội dung "cho thuê tài khoản".

Khi phát hiện người thu mua hoặc lôi kéo mở tài khoản, cần báo ngay cho cơ quan công an.

Trường hợp đã lỡ giao thẻ, mật khẩu hay SIM, chủ tài khoản nên đến cơ quan công an trình báo sớm, nói rõ đã giao tài khoản cho ai, vào lúc nào, vì tài khoản đó vẫn đứng tên người đã mở.