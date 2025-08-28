Căng thẳng với Campuchia, Thái Lan nhận định “tác động tàn phá” trong 1 lĩnh vực

Bộ Ngoại thương Thái Lan đã tiết lộ "tác động tàn phá" đối với thương mại song phương sau khi đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan-Campuchia, với giá trị thương mại giảm mạnh 97,5% vào tháng 7, tờ Nation nêu.

Số liệu hàng tháng do Bộ Thương mại công bố cho thấy việc đóng cửa biên giới Thái Lan-Campuchia đã kéo thương mại song phương vào vùng tiêu cực, với giá trị thương mại giảm xuống chỉ còn 376 triệu baht (11,57 triệu USD) vào tháng 7.

Tổng cục trưởng Arada Fuangtong giải thích nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh này: "Tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia, nơi áp dụng các biện pháp đình chỉ lưu thông của tất cả các loại phương tiện từ cuối tháng 6/2025, đã lên đến đỉnh điểm với các cuộc đụng độ giữa hai bên từ ngày 24 đến ngày 28/7/2025. Điều này đòi hỏi phải đóng cửa tất cả 18 cửa khẩu biên giới”.

Tác động rất nghiêm trọng, khiến thương mại Thái Lan-Campuchia giảm gần 100%. Nhập khẩu giảm mạnh xuống chỉ còn 6 triệu baht (0,185 triệu USD), giảm 99,8%. Điều này góp phần khiến thương mại biên giới nói chung giảm 20% trong tháng 7.