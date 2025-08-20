Căng thẳng trong thang máy, cô gái "tương tác" người đàn ông vì cho rằng bị nhìn không thiện chí

Mới đây, video về một nữ sinh khoảng 20 tuổi đã có hành động bất ngờ, thẳng tay túm tóc những người đàn ông lạ mặt trong thang máy của một tòa nhà học viện ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc gây xôn xao dư luận. Hình ảnh xuất hiện trên sóng chương trình Sự kiện Nửa ngày của đài JTBC. Và lý do được đưa ra chỉ đơn giản là "bị nhìn đểu".

Cụ thể, khi một người đàn ông bước vào thang máy ở tầng hầm 1, một phụ nữ lạ mặt đã bất ngờ túm tóc anh ta. Người đàn ông bối rối nhìn người phụ nữ nhưng sau đó đã rời khỏi thang máy nhanh chóng cùng với người đi cùng mà không nhận được lời xin lỗi nào từ nữ sinh này.

Điều đáng nói là người phụ nữ này tiếp tục có hành động tương tự với một người đàn ông khác bước vào thang máy sau đó. Người chứng kiến sự việc cho biết, người đàn ông đầu tiên đã rất sốc trước hành động của cô gái. Người này cũng chia sẻ thêm rằng nếu người túm tóc là nam giới, có lẽ đã xảy ra xô xát.

Theo lời kể của người chứng kiến, nữ sinh này khoảng 20 tuổi và là học viên của một học viện trong tòa nhà. Sau khi hai cú túm tóc liên tiếp diễn ra, một người chứng kiến đã hỏi cô gái về lý do hành động kỳ lạ của mình. Câu trả lời mà người chứng kiến nhận được lại càng khó hiểu hơn: "Vì anh ta nhìn tôi với ánh mắt khiếm nhã".

Đoạn video gây sốc đã lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận. Vụ việc này đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi bạo lực vô cớ của cô gái và cho rằng lý do mà cô đưa ra là không thể chấp nhận được. Họ nhấn mạnh rằng dù có cảm thấy khó chịu, việc sử dụng bạo lực là hoàn toàn sai trái.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng có thể cô gái đã từng là nạn nhân của những vụ quấy rối bằng ánh mắt và hành động này là một phản ứng tự vệ mang tính bản năng. Mặc dù vậy, đa số vẫn đồng tình rằng bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, trong khi đó, dư luận vẫn không ngừng bàn tán về sự việc gây tranh cãi này.

