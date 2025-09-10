Căng thẳng thương mại gia tăng: Chủ tịch BRICS mở họp khẩn, Thủ tướng Ấn Độ vắng mặt

Trang Jakarta Global đưa tin, vào tối 8/9 theo giờ Jakarta, lãnh đạo các nước thành viên BRICS đã tổ chức hội nghị trực tuyến theo sáng kiến của Tổng thống Brazil kiêm Chủ tịch BRICS Lula da Silva, trong bối cảnh thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng đến phần lớn các quốc gia trong nhóm.

Khi các nhà lãnh đạo BRICS lần lượt có bài phát biểu tập trung vào thương mại, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi các nước BRICS hợp tác chặt chẽ hơn, nhấn mạnh rằng việc tăng cường quan hệ là then chốt trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Tổng thống Prabowo cho biết ông đồng tình với tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc duy trì sự cởi mở trong trật tự kinh tế và thương mại quốc tế.

“Chúng ta phải duy trì sự cởi mở. Chúng ta phải tiếp tục sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ này, trong thế giới bất ổn hiện nay”, ông Prabowo phát biểu với các nhà lãnh đạo BRICS.

Tổng thống Prabowo nói thêm: "Đây là thời điểm BRICS phải tiếp tục phát triển."

Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, vào ngày 7/7/2025. Ảnh: Cơ quan báo chí của Tổng thống Indonesia

Tại hội nghị trực tuyến, Tổng thống Brazil Lula muốn các thành viên BRICS tăng cường giao thương với nhau.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, một trong những nhà lãnh đạo sáng lập khối BRICS, đã không tham dự cuộc họp, thay vào đó cử Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đại diện — động thái được giới chuyên gia xem là nỗ lực cân bằng thận trọng với Washington.

SCMP dẫn lời bà Mihaela Papa, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế MIT nhận định: “Ấn Độ đang điều chỉnh lại chiến lược, và việc ông Modi vắng mặt giúp nước này có thêm không gian linh hoạt”.

Bà Papa cho rằng phát biểu của ông Jaishankar thể hiện sự “thận trọng” — cả trong cách tiếp cận với ông Trump lẫn mức độ tin tưởng đối với các thành viên khác trong khối BRICS — đồng thời lưu ý rằng khi Ấn Độ chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ tịch khối vào năm 2026, mối quan hệ với Mỹ có thể ảnh hưởng đến định hướng của toàn bộ nhóm.

Sự cân bằng chiến lược này đã được ông Jaishankar, một nhà ngoại giao kỳ cựu thể hiện thông qua phát biểu của mình tại cuộc họp.

“Thế giới cần những cách tiếp cận mang tính xây dựng và hợp tác để thúc đẩy thương mại bền vững. Việc gia tăng rào cản và làm phức tạp hóa các giao dịch sẽ không có ích. Việc gắn kết các biện pháp thương mại với các vấn đề phi thương mại cũng vậy”, ông Jaishankar nói.

Theo Jakarta Global, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các thành viên BRICS có sự khác biệt, mặc dù 3 quốc gia sáng lập được đề cập ở trên đang phải đối mặt với căng thẳng thương mại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đang áp đặt mức thuế suất khổng lồ 50% đối với Ấn Độ và Brazil.

Indonesia hiện đang chịu mức thuế 19%, thấp hơn mức 32% trong kế hoạch. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Indonesia vẫn duy trì thặng dư thương mại với Mỹ, đạt kim ngạch thương mại 10,49 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 7/2025. Tuy nhiên, mức thuế 19% chỉ mới có hiệu lực từ ngày 7/8. Trước đó, từ đầu tháng 4, hàng hóa Indonesia xuất khẩu sang Mỹ chịu mức thuế cơ sở 10%.