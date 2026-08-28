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Càng sát ngày ra mắt đời mới, MG ZS giảm giá càng ‘tất tay’: Bản rẻ nhất còn 368 triệu đồng, làm khó cả Morning, i10

Bảo Lâm
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MG ZS đang được đại lý điều chỉnh giá bán xuống mức thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết. Riêng bản STD có thể xuống 368 triệu đồng nếu khách hàng không nhận gói quà tặng đi kèm.

MG ZS giảm giá sâu tại đại lý

Theo báo giá từ một đại lý MG tại Hà Nội, MG ZS hiện được áp dụng chính sách giảm giá cho cả hai phiên bản STD và LUX. Cụ thể, MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, sau khi giảm 140 triệu đồng còn 378 triệu đồng. Trong khi đó, bản LUX có giá niêm yết 588 triệu đồng, giảm 150 triệu đồng, còn 438 triệu đồng.

- Ảnh 1.

MG ZS STD màu trắng đang có giá hấp dẫn tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh khoản giảm trực tiếp, đại lý còn đưa ra gói quà tặng dành cho khách mua xe. Theo thông tin được tư vấn bán hàng cung cấp, gói này gồm phim cách nhiệt toàn xe, thảm sàn cao su, camera hành trình, phủ chống chuột khoang động cơ, sơn phủ gầm, dán vết xước và xịt khử mùi nội thất. Ngoài ra còn có một số vật phẩm như sổ da, mũ áo, vali MG cùng gói cứu hộ MG Care 5 năm.

Đáng chú ý, khách hàng không nhận gói quà tặng có thể được giảm thêm 10 triệu đồng. Khi đó, giá MG ZS STD từ 378 triệu đồng giảm còn 368 triệu đồng, trong khi MG ZS LUX từ 438 triệu đồng còn 428 triệu đồng.

Giá MG ZS thấp hơn nhiều SUV cỡ A, B

Với giá thực tế 368 triệu đồng, MG ZS STD hiện có mức giá khá thấp nếu đặt cạnh các mẫu xe cùng phân khúc. Đáng chú ý, mức giá này chỉ cao hơn không nhiều so với một số mẫu xe hạng A, trong khi MG ZS thuộc nhóm SUV/crossover cỡ B.

- Ảnh 2.

MG ZS có giá bán thấp hơn nhiều mẫu SUV cùng phân khúc và cả phân khúc dưới. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, các đối thủ quen thuộc như Kia Seltos hay Hyundai Creta có giá bán cao hơn đáng kể. Vì vậy, mức giảm hiện tại khiến MG ZS tạo ra khoảng cách lớn về giá so với mặt bằng chung của nhóm SUV đô thị.

Về trang bị, MG ZS hiện hành sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

- Ảnh 3.

MG ZS là mẫu xe có ngoại hình trẻ trung, chưa lỗi mốt trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, xe có một số trang bị như màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động. Bản LUX cao cấp hơn có thêm cửa sổ trời panorama, ghế lái chỉnh điện và hệ thống âm thanh 6 loa.

- Ảnh 4.

Tiện nghi bên trong vẫn đầy đủ và hiện đại. Ảnh: Đại lý

Việc MG ZS hạ giá tại đại lý diễn ra trong bối cảnh mẫu xe này đã có mặt trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm và thế hệ mới đang được quan tâm, chuẩn bị ra mắt ngay tháng sau. Do đó, mức giảm hiện tại có thể liên quan đến việc đại lý xử lý lượng xe còn lại của phiên bản hiện hành.

Cần lưu ý, mức giá 368 triệu đồng là giá bán được ghi nhận tại đại lý và áp dụng trong trường hợp khách hàng không nhận gói quà tặng. Chính sách này không đồng nghĩa giá niêm yết của MG ZS được điều chỉnh xuống mức tương ứng, đồng thời giá bán thực tế có thể thay đổi tùy đại lý và số lượng xe còn lại.

- Ảnh 5.
Chiếc xe đặc biệt của Madam Pang
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