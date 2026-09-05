Cảng HKQT Liên Khương ra thông báo tới hàng triệu khách đến sân bay từ ngày 1/11

Từ ngày 1/11/2026, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương sẽ chính thức chuyển từ hình thức thông báo thông tin bằng phát thanh sang hiển thị trên hệ thống màn hình điện tử tại nhà ga hành khách.

Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin từ Cảng HKQT Liên Khương, việc thay đổi phương thức thông báo nhằm giảm tiếng ồn trong khu vực nhà ga, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách và xây dựng môi trường phục vụ văn minh, hiện đại hơn.

Thay vì phụ thuộc vào các thông báo qua loa phát thanh, hành khách được khuyến khích chủ động theo dõi thông tin chuyến bay trên hệ thống màn hình FIDS được bố trí tại nhà ga.

Cảng HKQT Liên Khương khuyên hành khách thường xuyên kiểm tra thông tin trên màn hình FIDS, đặc biệt về thời gian và cửa khởi hành, đồng thời chủ động có mặt tại cửa khởi hành đúng thời gian quy định để tránh bỏ lỡ chuyến bay.

Việc chuyển đổi được kỳ vọng góp phần tạo không gian nhà ga yên tĩnh hơn, đồng thời hướng đến mô hình phục vụ hiện đại và thân thiện hơn với hành khách.

Ảnh: Cảng HKQT Liên Khương

Trước đó, Cảng HKQT Liên Khương đã tạm dừng khai thác từ ngày 4/3/2026 để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và một số hạng mục liên quan. Sau hơn 5 tháng đóng cửa, sân bay này được khai thác trở lại từ 0h01 ngày 19/8/2026.

Ngay khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương khôi phục các đường bay kết nối Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ. Theo kế hoạch khai thác, Liên Khương dự kiến đạt 36-40 chuyến bay/ngày trong những tháng cuối năm 2026, với khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày.

(Tổng hợp)﻿