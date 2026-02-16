Thông tin này được AeroTime đăng tải, dẫn lời Thủ tướng Canada Mark Carney: "Cùng với lô 16 chiếc F-35A đầu tiên đã được ký hợp đồng, thương vụ mới nâng tổng số máy bay đang trong dây chuyền sản xuất dành cho Canada lên 30 chiếc.



Những chiếc F-35A đầu tiên của Canada dự kiến ​​sẽ đến vào năm 2026 và sẽ đóng quân tại Hoa Kỳ trong khi chúng tôi chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho chúng".

Trong khi quá trình này tiếp diễn, các phi công và kỹ thuật viên của Không quân Canada sẽ được huấn luyện tại các căn cứ ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, máy bay F-35 chưa đến Canada cho đến năm 2029.

Trả lời câu hỏi của lãnh đạo đảng Bloc Québécois - ông Yves-François Blanchet, tại Hạ viện - người đã cáo buộc chính phủ thiếu nhất quán sau những tuyên bố của ông Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về quyền tự chủ chiến lược khỏi Hoa Kỳ, Thủ tướng Canada đã thừa nhận thực hiện khoản thanh toán.

Đồng thời ông Carney nhấn mạnh rằng đây chỉ là việc giữ lại một lựa chọn, chứ không phải là xác nhận cuối cùng về toàn bộ thương vụ mua bán.

"Đúng vậy, chính phủ trả một khoản phí nhỏ để có thêm các lựa chọn. Điều này hữu ích cho nền quốc phòng của chúng ta và để bảo toàn những lựa chọn trong các cuộc đàm phán với người Mỹ", ông Carney nói.

Tiêm kích F-35A vẫn là lựa chọn hàng đầu của Không quân Canada.

Hình thức tài trợ dài hạn thường bao gồm việc đặt hàng trước các linh kiện cần được sản xuất từ ​​rất lâu trước khi máy bay lắp ráp hoàn chỉnh. Điều này giúp duy trì tiến độ sản xuất và đảm bảo nguồn cung ứng luôn sẵn có.

Việc xác nhận thực hiện khoản thanh toán diễn ra trong bối cảnh cuộc xem xét đầy tính nhạy cảm về mặt chính trị đối với chương trình thay thế máy bay chiến đấu.

Các quan chức Canada đang xem xét kịch bản để giảm số lượng mua F-35, có thể kèm theo việc bổ sung thêm một loại máy bay thứ hai.

Trong lúc này, tiêm kích JAS 39 Gripen E của Saab thường được nhắc đến như một lựa chọn thay thế.