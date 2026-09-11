HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Canada ký thỏa thuận lớn với Ukraine để cung cấp tên lửa phòng không

Hoàng Vân
|

Ngày 10/9, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết đã ký kết một thỏa thuận chiến lược với Ukraine để cung cấp lô lớn tên lửa phòng không.

Thủ tướng Mark Carney (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo số liệu đã công bố, tổng giá trị hợp đồng quốc phòng đã thỏa thuận là 350 triệu USD. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời, cơ sở hạ tầng và dân thường trước các cuộc không kích gia tăng từ Nga.

Việc chuyển giao các trang thiết bị phòng không sẽ được thực hiện thông qua cơ chế mua sắm nhanh từ chương trình của Mỹ (như cơ chế JUMPSTART hoặc danh sách PURL), cho phép các nước thứ 3 nhanh chóng mua và chuyển giao tên lửa (bao gồm đạn cho hệ thống Patriot) cho Ukraine.

Thủ tướng Mark Carney đã công bố thỏa thuận này trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Calgary vào ngày 10/9/2026.

Quyết định phân bổ hàng trăm triệu USD được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo quan trọng từ giới chuyên gia quốc tế về sự cạn kiệt kho dự trữ hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng Ukraine.

Thông số kỹ thuật chi tiết của các loại vũ khí đang được mua chưa được tiết lộ vì lý do an ninh, nhưng giới chuyên gia dự đoán gói vũ khí này sẽ bao gồm tên lửa đánh chặn tầm ngắn và tầm trung.

Theo Avia-pro
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại