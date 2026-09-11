Canada ký thỏa thuận lớn với Ukraine để cung cấp tên lửa phòng không

Ngày 10/9, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết đã ký kết một thỏa thuận chiến lược với Ukraine để cung cấp lô lớn tên lửa phòng không.

Thủ tướng Mark Carney (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo số liệu đã công bố, tổng giá trị hợp đồng quốc phòng đã thỏa thuận là 350 triệu USD. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời, cơ sở hạ tầng và dân thường trước các cuộc không kích gia tăng từ Nga.

Việc chuyển giao các trang thiết bị phòng không sẽ được thực hiện thông qua cơ chế mua sắm nhanh từ chương trình của Mỹ (như cơ chế JUMPSTART hoặc danh sách PURL), cho phép các nước thứ 3 nhanh chóng mua và chuyển giao tên lửa (bao gồm đạn cho hệ thống Patriot) cho Ukraine.

Thủ tướng Mark Carney đã công bố thỏa thuận này trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Calgary vào ngày 10/9/2026.

Quyết định phân bổ hàng trăm triệu USD được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo quan trọng từ giới chuyên gia quốc tế về sự cạn kiệt kho dự trữ hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng Ukraine.

Thông số kỹ thuật chi tiết của các loại vũ khí đang được mua chưa được tiết lộ vì lý do an ninh, nhưng giới chuyên gia dự đoán gói vũ khí này sẽ bao gồm tên lửa đánh chặn tầm ngắn và tầm trung.