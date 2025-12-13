Ngày 13-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Trương Văn Bắc (SN 1987; thường trú tại phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, Bắc bị TAND Khu vực 2 – TP Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng nhưng đối tượng cố tình trốn tránh không chấp hành.

Đối tượng Bắc bị khống chế đưa về trụ sở làm việc

Vào khoảng 21 giờ ngày 11-12, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện Bắc đã về nhà sau thời gian lẩn trốn, tổ công tác Công an phường Long Tuyền đã tiến hành mời Bắc về trụ sở để thi hành quyết định.

Tuy nhiên, Bắc và vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991) đã có hành vi và lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Bắc còn dùng dao, hung khí tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và khóa cửa cố thủ trong nhà. Công an đã nhiều lần thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành mà dùng gạch đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Xác định đối tượng Bắc có hành vi manh động và hết sức nguy hiểm, tổ công tác Công an TP Cần Thơ đã tiến hành phương án bắt đối tượng. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12-12, Bắc bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền làm việc.