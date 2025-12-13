Liên quan vụ nam sinh lớp 12 chết sau xô xát trong quán bida , sau thời gian tạm giữ hình sự Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 15h25 ngày 7/12, tại quán Bida Sky Billiard Club Cafe (Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phạm Anh Q. (SN 2008, trú Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn, đang là học sinh lớp 12) và Nguyễn An Bảo Chinh đã xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

Nguyễn An Bảo Chinh thời điểm bị tạm giữ hình sự, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Hậu quả Chinh bị thương tích nhẹ, còn Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu; đến chiều ngày 08/12, Q. tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn An Bảo Chinh để phục vụ công tác điều tra.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, tại Nghệ An cũng xảy ra việc nhóm học sinh Trường THPT Đặng Thái Mai lao vào đánh nhau trong quán bida, khiến một nam sinh lớp 10 bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an xã Bích Hào vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán. Hình ảnh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8–9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.

Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thái Mai (Nghệ An).