Cần Thơ: Người mẹ bức xúc vì con gái 14 tuổi bị nhóm người đánh bầm dập

Ca Linh |

Một thiếu nữ 14 tuổi ở Cần Thơ bị một nhóm người chặn đánh, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu phải nhập viện.

Ngày 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Đ.T.B.T (37 tuổi; ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ), cho biết công an xã đã đến nhà làm việc với gia đình về vụ con gái bà là L.N.N (14 tuổi) bị đánh hội đồng.

Cần Thơ: Vụ đánh bầm dập khiến thiếu nữ 14 tuổi nhập viện gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh thiếu nữ 14 tuổi bị nhóm người vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Bà T. bức xúc: "Vào chiều 6-8, N. đi mua thuốc cho ông ngoại thì bị con gái của hàng xóm cùng nhiều người khác chặn đường đánh. Sau khi có người dân đứng ra can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Tuy nhiên, trên đường N. đi về nhà thì tiếp tục bị nhóm người trên chặn đánh liên tục vào người và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu".

Sự việc N. bị đánh được người khác quay clip và đăng lên mạng trong ngày 6-8, gây xôn xao.

Sau khi hay tin, bà T. liền báo công an và đưa con gái đi bệnh viện. Theo lời bà T., trước đó con gái bà cũng bị con gái của hàng xóm đánh, lột đồ nhưng người này đã qua xin lỗi nên bà không truy cứu.

"Chiều hôm qua con tôi tiếp tục bị đánh. Xem clip trên mạng mà nước mắt chảy dài. Khi đưa N. đi bệnh viện kiểm tra thì không có gì nguy hiểm nhưng đầu N. vẫn còn đau" – bà T. nói.

Hiện, Công an xã Trần Đề đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế
Nguyễn Ngọc Anh lừa 2,2 tỷ đồng của một phụ nữ như thế nào?

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 03/8, Ban Chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh nên tiến hành triệu tập làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 03/8, Ban Chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh nên tiến hành triệu tập làm việc.

con gái 14 tuổi bị nhóm người đánh bầm dập

