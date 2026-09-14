Cần Thơ lắp camera giám sát tình trạng đổ trộm rác thải

Nhằm xử lý dứt điểm những “điểm nóng” về rác thải, các phường trung tâm TP. Cần Thơ lắp hệ thống camera giám sát. Những “mắt thần” này đang trở thành công cụ đắc lực giúp xác minh và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Camera ghi lại hành vi đổ trộm rác thải trên đường Lê Phước Thọ, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ.

Một vụ việc điển hình vừa qua được ghi nhận trên đường Lê Phước Thọ (phường Long Tuyền, TP Cần Thơ). Camera đã ghi trọn khoảnh khắc một chiếc xe tải dừng bên đường, sau đó một người đàn ông liên tục chất xuống lề đường nhiều bao rác, đồ dùng sinh hoạt cũ và cả vật liệu xây dựng.

Từ hình ảnh trích xuất này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được phương tiện, mời người vi phạm lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Đồng thời, người này cũng bị buộc phải thu gom toàn bộ số rác đã đổ để khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho tuyến đường.

Đường Lê Phước Thọ đoạn qua phường Long Tuyền có nhiều đoạn vắng người qua lại, thời gian qua tình trạng đổ trộm rác đã hình thành "điểm nóng". Từ khi có hệ thống camera giám sát, tình hình đã giảm đáng kể.

Chị Trần Thị Lành (phường Long Tuyền) chia sẻ: “Trước đây mạnh ai nấy đổ, nhưng từ khi camera được lắp đặt, người ta sợ bị phát hiện và phạt tiền nên hầu như không ai dám đổ”.

Camera giám sát trên đường Lê Phước Thọ.

Đến nay, UBND phường Long Tuyền đã chủ động lắp đặt 15 camera giám sát tại các vị trí thường xuyên có đổ trộm rác. Lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra thường xuyên. Khi phát hiện có rác thải mới phát sinh, hình ảnh camera sẽ lập tức được trích xuất để xác định phương tiện và người vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND phường Long Tuyền, việc triển khai đồng bộ công tác phối hợp và lắp đặt hệ thống camera góp phần từng bước xử lý dứt điểm đối với các "điểm nóng" về rác thải trên địa bàn. Qua hệ thống giám sát, Công an phường đã phát hiện và xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.

Theo ngành chức năng Cần Thơ, các "điểm nóng" rác thải hình thành chủ yếu do người dân đổ rác không đúng nơi quy định. Trong khi đó, công tác thu gom một số khu vực chưa đảm bảo yêu cầu.

Giải pháp trên ở phường Long Tuyền cũng đang được nhân rộng tại một số địa phương khác của Cần Thơ. Như tại phường Tân An, qua hệ thống "mắt thần", địa phương này đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm, xử phạt hơn 12 triệu đồng, trong đó có 4 vụ đổ rác sinh hoạt sai quy định.

Biển cẩm đổ rác xuất hiện nhiều nơi ở phường Tân An.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT Cần Thơ, qua phản ánh của người dân, Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngành chuyên môn cũng yêu cầu các địa phương bổ sung điểm tập kết cố định, lắp đặt biển cấm đổ rác tại các "điểm nóng", lắp camera theo dõi, tăng cường thu gom, vận chuyển rác…

Mới đây Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng chỉ đạo các sở ngành, xã phường tập trung xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng, điểm đổ rác không đúng quy định. Chủ tịch UBND xã phường chịu trách nhiệm nếu để rác tồn đọng kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng mới…

Các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, tối ưu hóa các tuyến thu gom; bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện, thực hiện đúng thời gian, tần suất và phạm vi theo hợp đồng; kịp thời xử lý lượng rác phát sinh, không để tồn đọng kéo dài. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải chủ động báo cáo địa phương để phối hợp xử lý, không để gián đoạn dịch vụ...