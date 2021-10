Cẩn thận tìm đại sứ thương hiệu như Tiki: Sao hạng A, là Chủ tịch công ty riêng, chăm làm thiện nguyện, nói không với scandal!

Mới đây, sàn TMĐT Tiki đã bất ngờ công bố đại sứ thương hiệu mới – nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Trên Fanpage chính thức, Tiki viết: "Hà Anh Tuấn là ca sĩ luôn dành trọn tâm huyết trong những sản phẩm âm nhạc tử tế, chỉn chu hướng đến người nghe, đây là điểm đặc biệt tương đồng với lời cam kết thương hiệu từ Tiki trong việc luôn tập trung cung cấp các sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm, chu đáo nhất dành cho Quý Khách Hàng.

Với vai trò đại sứ thương hiệu, Hà Anh Tuấn sẽ song hành cùng Tiki trong hành trình lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người Việt".

Trong khi đó, Hà Anh Tuấn chia sẻ về cương vị mới: "Tuấn tin vào sự lựa chọn của mình và tin vào hành trình mới của thương hiệu Tiki trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Tiki và âm nhạc của Tuấn sẽ luôn gặp nhau ở một điểm chung: sống làm việc hết mình để lan tỏa những cảm hứng nhân văn, tích cực. Việc trở thành đại sứ của Tiki cũng là một giá trị hứng khởi mới trong hình ảnh của Hà Anh Tuấn".

Trước đó, Tiki từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt để triển khai các chiến dịch quảng cáo như Chi Pu, cặp vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương, Ngọc Trinh,…, cũng từng đổ tiền vào chiến dịch "Tiki – Đi cùng sao Việt" nhưng phải đến Hà Anh Tuấn, sàn TMĐT này mới sở hữu một vị đại sứ thương hiệu chính thức.

Chân dung đại sứ mới của Tiki



Là nghệ sĩ hàng đầu showbiz, được đông đảo khán giả yêu mến, đời tư lại rất sạch nên cú bắt tay giữa anh và Tiki đang đón nhận nhiều phản hồi tích cực. Trước đó, Hà Anh Tuấn khá kén chọn thương hiệu để kí kết các hợp đồng quảng cáo.

Nam ca sĩ nhận làm đại sứ cho các thương hiệu cao cấp như từ mỹ phẩm Menard, bất động sản Masterise… Vì vậy, để mời nam ca sĩ này làm đại sứ, giới chuyên môn đánh giá Tiki cũng phải bỏ ra chi phí và công sức không hề nhỏ.

Theo wikipedia, Hà Anh Tuấn từng giành được 13 đề cử và đoạt giải 2 lần cho giải Cống hiến. Anh bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Hà Anh Tuấn ghi dấu ấn với khán giả và rất thành công với những album chất lượng nghệ thuật cao.

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công ngoài mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018).

Hà Anh Tuấn còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện anh đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí Viet Vision. Viet Vision là đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật sáng tạo với quy mô và chất lượng lớn nhất cả nước, ví dụ: Super Show 3 (2011); show diễn của các nghệ sĩ quốc tế khác tại Việt Nam như: Kelly Clarkson, IL Divo, Ronan Keating; các concert cá nhân của những nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam: Khánh Ly, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Thu Phương, Vũ Cát Tường,...; The Master of Symphony, Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, VTV Concert, Khát vọng trẻ, Elle Fashion Show,...

Ngoài những giải thưởng âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ trong các hoạt động thiện nguyện như đại sứ bảo vệ tê giác ở Nam Phi, đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, đại sứ chiến dịch Power On, đại sứ quỹ học bổng Vừ A Dính, thành viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM...

Bên cạnh đó, anh cũng quan tâm đến các hoạt động tài trợ và thiện nguyện cho xã hội, ví dụ: Hoạt động ủng hộ cho các trung tâm bảo trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc dioxin, trẻ em khuyết tật; Khởi xướng Dự án Rừng Việt Nam; Là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam tài trợ các phòng áp lực âm điều trị, phòng chống dịch Covid-19; Là cá nhân đầu tiên ủng hộ 3 tỷ cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly",...

Năm 2016, Hà Anh Tuấn được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao giải: 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Nhìn sang các đối thủ



Cả Lazada và Shopee, 2 ông lớn quốc tế - đối thủ "nặng kí" của Tiki đều sở hữu những đại sứ thương hiệu vô cùng đắt giá.

Tại Việt Nam, Trấn Thành từng được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu cho Lazada. Trong suốt một thời gian dài, nam MC luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện của sàn TMĐT này. Tuy nhiên, những lùm xùm cá nhân của Trấn Thành thời gian gần đây cũng khiến Lazada bị vạ lây ít nhiều.

2 ngôi sao châu Á làm đại sứ thương hiệu cho Lazada

Với nguồn lực tài chính lớn mạnh từ công ty mẹ, Lazada sau đó đã chuyển hướng tìm kiếm các ngôi sao nổi tiếng trong phạm vi toàn khu vực như 2 nam diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho, Hyun Bin để chọn làm đại sứ thương hiệu chung cho tất cả thị trường.

Chỉ riêng tại Việt Nam, màn hợp tác này đã mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhất là sau khi Hyun Bin trở thành đại sứ thương hiệu vào đúng lễ mua sắm 9/9 vừa qua.

Shopee cũng không kém cạnh khi từng mời ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo, nhóm nhạc BlackPink làm đại sứ khu vực.

Tại Việt Nam, nghệ sĩ lớn từng làm đại sứ trong các chiến dịch quảng cáo của Shopee có thể kể đến như Sơn Tùng M-TP, Hoài Linh, Hương Giang, cố nghệ sĩ Chí Tài,… Tuy nhiên, sàn TMĐT này cũng bị vạ lây không ít lần do nghệ sĩ vướng phải scandal, tranh cãi đời tư.