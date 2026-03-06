Theo Financial Times , trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV giá rẻ ngày càng gia tăng, một số quốc gia tại Trung Đông phải sử dụng các hệ thống phòng không đắt tiền, như tên lửa Patriot, để đánh chặn các mục tiêu trên không. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa phòng không có chi phí cao để đối phó với UAV giá rẻ đang đặt ra thách thức về hiệu quả kinh tế.

Báo cáo cho biết một số quốc gia trong khu vực đã bắt đầu xem xét các giải pháp thay thế, trong đó có UAV đánh chặn do Ukraine phát triển. Các vũ khí này được cho là có chi phí chỉ vài nghìn USD mỗi chiếc, thấp hơn đáng kể so với chi phí của một tên lửa Patriot, có thể lên tới hơn 13,5 triệu USD.

Tờ Financial Times lưu ý rằng, Ukraine là quốc gia đầu tiên triển khai máy bay không người lái đánh chặn sản xuất hàng loạt để phá hủy các phiên bản UAV của Nga, vốn được phóng với số lượng lớn nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine. Những kinh nghiệm này được cho là đang thu hút sự quan tâm của một số đối tác quốc tế, trong đó có Lầu Năm Góc.

Một quan chức Ukraine mô tả cuộc đàm phán với Lầu Năm Góc là vấn đề "nhạy cảm". Đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng cho biết bất kỳ thương vụ nào liên quan đến hệ thống vũ khí do Ukraine phát triển, kể cả khi được sản xuất ở nước ngoài, đều cần sự phê duyệt của Kiev.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận về khả năng hợp tác trong công nghệ chống máy bay không người lái của Ukraine với Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, và Tổng thống UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với UAV trong chiến sự, song cho biết mọi hình thức hợp tác quốc tế cần đảm bảo không ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ của nước này.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, Iran có thể sở hữu hàng chục nghìn máy bay không người lái Shahed, được sử dụng tích cực trong các cuộc xung đột. Do chi phí tương đối thấp và khả năng triển khai với số lượng lớn, loại UAV này đặt ra thách thức đối với các hệ thống phòng không truyền thống vốn có chi phí vận hành cao.