Căn phòng KTX đại học khiến nhiều sinh viên khóc thét, phụ huynh xem ảnh "xót đứt ruột": Sao lại để con tôi ở nơi như này?

Trước khi tận mắt nhìn thấy các khu ký túc xá, đa số phụ huynh thường đứng ở “phe đối lập” với con. Họ nghĩ rằng đi học là để tiếp thu tri thức, chứ không phải để hưởng thụ, còn chuyện ở đâu, ngủ thế nào thì chỉ cần tạm ổn là được.

Quả thực, ký túc xá dù tốt hay xấu thì cũng chỉ là nơi để ngủ. Đại học sinh vẫn nên dành thời gian ở thư viện, phòng tự học thay vì cả ngày vùi mình trong phòng trọ để xem phim hay chơi game. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến điều kiện thực tế của một số trường, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu hiểu cho con.

Đi học không phải để “hưởng thụ”, nhưng chắc chắn cũng không phải để “chịu đựng”. Ở trong những ký túc xá như vậy, đừng nói đến nghỉ ngơi, ngay cả việc đi vệ sinh cũng là một cực hình. Có chỗ, sinh viên thậm chí còn khó mà ngủ nổi vì chiếc giường đặt ngay cạnh khu vệ sinh. Những thiết kế oái oăm này, không hiểu nhà trường nghĩ gì.

“Ký túc xá như nhà vệ sinh” khiến sinh viên ngao ngán

Mới đây, sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Quý Châu (Trung Quốc) đã “sốc” khi mở cửa phòng ký túc xá: ngoài giường tầng cho 6 người, mùi nhà vệ sinh nồng nặc lập tức ập đến. Ban đầu, nhiều người còn tưởng do đàn chị khóa trên vệ sinh không sạch khiến cống bốc mùi. Nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện phòng vệ sinh nằm ngay trong ký túc xá, hoàn toàn trống trơn, không cửa, không vách ngăn, đối diện trực tiếp với giường ngủ.

Những căn phòng KTX khiến sinh viên khóc thét

Cảnh tượng này khiến sinh viên không khỏi rùng mình: “Một phòng 6 người, lẽ nào 1 người đi vệ sinh thì 5 người còn lại ngồi nhìn?” Hay “Nếu nửa đêm đi vệ sinh, lỡ làm cả phòng tỉnh dậy vì mùi khó chịu thì sao?”.

Đáng thương nhất là chiếc giường ngay cạnh bồn cầu. Dù có lau chùi sạch sẽ, thì mùi khó có thể biến mất trong chốc lát. Như lời một sinh viên chua chát: “Nằm ngủ ở đây chẳng khác nào ngủ trong nhà vệ sinh”.

Hàng loạt sinh viên than trời

Không ít sinh viên than rằng ký túc xá như vậy khiến họ mất ngủ, thậm chí hạn chế đi vệ sinh, “cố nhịn được chừng nào hay chừng đó”.

Điều đáng nói, trường hợp này không phải cá biệt. Nhiều bình luận cho biết, ký túc xá của họ còn “thảm” hơn: nhà vệ sinh không chỉ không có cửa, mà ngay cả tường cũng thiếu, hố xí đặt sát giường, hoàn toàn không có sự che chắn.

Một số tân sinh viên còn chia sẻ hình ảnh ký túc xá với nền nhà đen bẩn, khu vệ sinh bốc mùi nồng nặc, khiến ai vừa bước vào cũng ngán ngẩm. Hãy thử tưởng tượng vào mùa đông, khi cửa sổ đóng kín cả đêm, không khí trong phòng sẽ ngột ngạt và ô nhiễm đến mức nào.

Giải pháp tạm thời không thay thế được trách nhiệm nhà trường

Đối mặt với tình cảnh này, một số sinh viên đã rủ nhau góp tiền mua rèm che, hoặc xịt nước khử mùi. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm bợ, không thể xử lý tận gốc vấn đề. Quan trọng hơn, tại sao những nhu cầu cơ bản lẽ ra phải được nhà trường đảm bảo, thì nay lại buộc sinh viên phải tự xoay xở?

Về vấn đề này, trang Sohu bình luận: "Ký túc xá không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là “ngôi nhà thứ hai” trong suốt quãng đời đại học. Nếu những nhu cầu tối thiểu về vệ sinh và sự riêng tư còn không được đảm bảo, thì sao có thể mong sinh viên yên tâm học tập? Môi trường sống tốt và kết quả học tập luôn gắn chặt với nhau, điều này đáng lẽ phải được các trường chú trọng".

Kết

Thực tế, không phải trường nào cũng đủ điều kiện xây dựng ký túc xá khang trang, có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Nhưng nếu không thể đảm bảo sự kín đáo và vệ sinh, thì tốt hơn hết đừng xây kiểu “nửa vời”. Một khu vệ sinh trống hoác, không cửa, không vách ngăn, chẳng khác nào biến chỗ ở của sinh viên thành… nhà vệ sinh tập thể.

(Nguồn: Sohu)