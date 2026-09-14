Dù căn phòng khá bé nhưng cô gái rất hài lòng và thoải mái khi ở đây.

Cuộc sống ký túc xá ở trường hay công ty thường khiến nhiều người ái ngại vì chuyện sinh hoạt chung, thiếu không gian riêng và phải làm quen với những thói quen của người khác. Nhưng nếu biết cách sắp xếp và tận hưởng, một căn phòng nhỏ vẫn có thể trở thành nơi để trở về sau ngày dài làm việc.

Đó là câu chuyện của Yunyun, một cô gái đang sống tại Giang Tô (Trung Quốc), đã có 6 năm làm việc tại viện dưỡng lão. Cô được công ty cung cấp một phòng ký túc xá đơn rộng khoảng 4m². Căn phòng không lớn, nội thất cũng khá đơn giản, nhưng sau nhiều lần dọn dẹp, sắp xếp và thay đổi cách bố trí, cô biến nơi đây thành một không gian riêng gọn gàng, ấm cúng.

Căn phòng KTX chỉ vỏn vẹn 4m² (Ảnh: Xiaohongshu)

Yunyun cho biết căn phòng hơi nhỏ nên cô phải chủ động dọn bớt đồ đạc. Dù vậy, mỗi lần sắp xếp lại, cô vẫn cảm thấy không gian có phần thiếu thốn. Những năm đầu đi làm, Yunyun chưa có thói quen tổ chức đồ đạc một cách có hệ thống nên căn phòng từng khá bừa bộn. Chỉ vài năm trở lại đây, cô mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc tối ưu từng khoảng trống.

Quần áo được cất dưới gầm giường để giải phóng diện tích phía trên. Những món đồ không cần dùng thường xuyên cũng được thu gọn thay vì để khắp phòng. Bên ngoài phòng có bếp và nhà tắm dùng chung với những người ở cùng khu ký túc xá.

Điều Yunyun hài lòng nhất lại nằm ở chuyện cô được ở một mình. Phòng ký túc xá đơn được công ty cung cấp miễn phí giúp cô không phải tìm nhà bên ngoài, không cần đặt cọc hay trả trước vài tháng tiền thuê. Quan trọng hơn, khi đóng cửa phòng, 4m² này hoàn toàn trở thành không gian riêng của cô.

“Không cần phải ở chung với người lạ, không phải lo tìm chỗ ở, không cần đặt cọc và trả trước ba tháng tiền thuê nhà. Mặc dù phòng nhỏ, nhưng khi đóng cửa lại, đó hoàn toàn là không gian riêng tư của tôi - tôi có thể trang trí theo ý thích!”.

Yunyun cũng cho rằng một căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng là điều khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất sau giờ làm. Mỗi ngày trở về căn phòng ký túc xá nhỏ, nhìn mọi thứ được đặt đúng chỗ, cô có cảm giác mình đang bước vào một khoảng không gian hoàn toàn thuộc về mình.

Dù căn phòng nhỏ nhưng Yunyun dành thời gian sắp xếp, trang trí căn phòng (Ảnh: Xiaohongshu)

Những hình ảnh về căn phòng của Yunyun nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chú ý đến cách cô tận dụng diện tích khi phòng chỉ rộng khoảng 4m².

“Tôi thực sự ghen tị với những người có thể giữ phòng của họ sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Dù tôi cố gắng dọn dẹp đến đâu, nhà tôi vẫn luôn cảm thấy bừa bộn”, “Công ty chỉ cung cấp cho bạn một không gian để nghỉ ngơi; việc trang trí nó như thế này chính là thành quả của bạn”, “Bạn rất giỏi chăm sóc bản thân và tận dụng tối đa các nguồn lực”, “Không tồi chút nào, một cô gái biết cách tận hưởng cuộc sống”. “Con người thực sự chỉ cần rất ít thứ để sống và thậm chí một không gian nhỏ xíu cũng đủ!”, “Ngôi nhà nhỏ của bạn thật ấm cúng và đáng yêu! Tôi rất thích!”,... là phản ứng từ dân tình.

Ngoài căn phòng, Yunyun cũng khá thoải mái khi chia sẻ về công việc của mình. Cô cho biết Làm y tá ở viện dưỡng lão, thu nhập khoảng 6.000 NDT/tháng

Yunyun hiện làm y tá tại một viện dưỡng lão ở Giang Tô, với thu nhập khoảng 6.000 NDT/tháng, tương đương khoảng 23 triệu đồng.

Theo chia sẻ của cô, công việc tại đây nhẹ hơn so với làm việc trong bệnh viện, nhưng chế độ phúc lợi cũng không tốt bằng. Công việc nhìn chung không quá bận rộn, tuy nhiên đôi khi vẫn xuất hiện những tình huống bất ngờ vào ban đêm khiến ca làm trở nên căng thẳng hơn.

Dù vậy, Yunyun không quá lo lắng về chuyện công việc. Cô cho rằng viện dưỡng lão nơi mình làm có khả năng duy trì hoạt động ổn định nên nếu không có những tình huống bất ngờ, cô hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc thêm nhiều năm nữa.

“Tôi hoàn toàn có thể làm việc thêm 5 năm nữa. Nơi tôi làm việc là một viện dưỡng lão, nên khả năng nó đóng cửa là rất thấp. Trên thực tế, nếu không có những trường hợp bất ngờ xảy ra, tôi có thể tiếp tục làm việc ở đó vô thời hạn”.

Mọi món món đồ trong phòng được tận dụng nhiều chức năng (Ảnh: Xiaohongshu)

Nguồn: Xiaohongshu