Không gian sống gây ấn tượng với gam trắng chủ đạo, thiết kế sang xịn, view tuyệt đẹp nhìn ra Landmark 81.

Thảo Nhi và Thiên Vũ là cặp đôi MC quen mặt của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Trong khi Thảo Nhi là nữ MC được yêu thích qua các bản tin thể thao thì Thiên Vũ lại được biết đến với vai trò biên tập viên, MC song ngữ nổi tiếng. Không chỉ ăn ý trên sóng truyền hình hay tại các sự kiện, ngoài đời, cả hai cũng có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi về chung nhà vào năm 2016 và đến nay đã có 1 thập kỷ bên nhau, cùng xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn.

Mới đây, Thảo Nhi hé lộ không gian sống mới của gia đình, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thiết kế hiện đại, sang trọng. Đặc biệt, đây còn là món quà giá trị mà Thiên Vũ dành tặng bà xã nhân dịp sinh nhật tuổi mới. Qua những hình ảnh được nữ MC chia sẻ, căn hộ được chăm chút chỉn chu từ nội thất, cách bài trí đến những chi tiết trang trí nhỏ. Đáng chú ý nhất là tầm nhìn “triệu đô” hướng thẳng ra Landmark 81, càng làm tăng thêm sức hút cho nơi ở mới của cặp đôi.

Căn hộ mới của MC Thảo Nhi và MC Thiên Vũ gây chú ý với gam màu trắng - xám chủ đạo, mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế mà không kém phần sang trọng. Qua những hình ảnh được Thảo Nhi chia sẻ trên Facebook cá nhân, có thể phần nào hình dung về không gian sống chỉn chu của cặp đôi. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với sắc trắng trang nhã, tạo cảm giác vừa sáng sủa vừa sang mắt. Ngay phía sau sofa là khu vực bàn ăn cũng mang tông trắng, điểm xuyết những đường vân đá tự nhiên đầy bắt mắt. Để căn nhà không bị đơn điệu, cặp đôi khéo léo bài trí thêm tranh nghệ thuật, những bình hoa và chậu cây nhỏ xinh, vừa tạo điểm nhấn vừa mang đến nét duyên dáng, có gu cho tổng thể.

Bộ sofa, thảm, kệ tivi và hệ thống đèn đều được bộ đôi MC Thảo Nhi - Thiên Vũ ưu ái gam trắng, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch. Chiếc tivi lớn được thiết kế treo tường vừa gọn mắt vừa giúp tối ưu diện tích, trong khi bộ sofa bọc da màu trắng kem mang đến cảm giác mềm mại, sang trọng. Cạnh phòng khách là ban công thoáng đãng với hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và đưa khoảng trời bên ngoài vào trong nhà. Nhờ cách bố trí này, căn hộ vốn đã rộng rãi lại càng có cảm giác thoáng sáng, như được “cơi nới” thêm vài phần.

Góc hành lang được tận dụng khéo léo khi bố trí thêm hệ tủ và ghế ngồi, vừa có thêm không gian lưu trữ đồ đạc vừa trở thành một góc trang trí duyên dáng cho căn hộ. Cặp đôi tiếp tục ưu tiên nội thất màu trắng, kết hợp tranh treo tường và những chậu cây xanh nhỏ xinh làm điểm nhấn. Cách phối này mang đến tổng thể hài hòa, thanh thoát mà vẫn có nét tinh tế, hiện đại.

Không gian bếp trong căn hộ mới của Thảo Nhi - Thiên Vũ được thiết kế theo kiểu hai dãy song song, vừa tận dụng diện tích hiệu quả vừa tạo lối di chuyển thuận tiện trong quá trình nấu nướng. Khu vực này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy rửa bát, lò nướng, tủ lạnh..., đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hàng ngày. Hệ tủ bếp phủ tông trắng đồng điệu với tổng thể, mang đến cảm giác sạch sẽ, sáng thoáng và hài hòa cho không gian.

Một trong những điểm nhấn đắt giá của căn hộ chính là tầm nhìn từ ban công, hướng trọn ra không gian đô thị hiện đại, cùng với đó là view “triệu đô” nhìn thẳng ra tòa Landmark 81. Ban công thoáng đãng được cặp đôi điểm xuyết thêm những chậu cây cảnh xanh mát vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên vừa giúp góc nhỏ thêm phần sinh động. Dù ngắm nhìn thành phố vào ban ngày hay khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn đô thị bắt đầu thắp sáng, khung cảnh từ đây vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa thoáng đãng vừa nên thơ.