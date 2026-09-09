Căn nhà thuê 40 triệu/tháng, rộng hơn 100m2 của con gái Xuân Hinh

Dù tự nhận là mình “điên rồi” nhưng cặp đôi chấp nhận mức giá này vì nhiều lý do khác nhau.

Chuyển đến một thành phố mới để sinh sống, tìm được một căn nhà phù hợp thường là một trong những việc đầu tiên phải giải quyết. Không chỉ là chỗ để trở về sau một ngày dài, vị trí căn nhà còn quyết định quãng đường đi làm, thời gian di chuyển và cả cách bắt đầu làm quen với nhịp sống của thành phố đó.

Đức Triệu và Linh Bùi - con rể và con gái NSƯT Xuân Hinh - cũng vừa trải qua câu chuyện này sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và phát triển công việc kinh doanh từ cuối tháng 6/2026. Mới đây, Linh Bùi chia sẻ về căn nhà mà hai vợ chồng đang thuê tại khu vực Bình Thạnh (cũ) với mức giá gần 40 triệu đồng mỗi tháng.

Linh Bùi và Đức Triệu

“Bỏ gần 40 củ để thuê căn nhà hiện tại ở Sài Gòn. Đúng là bọn tôi điên rồi mà. Nhưng thử nghe xem điều gì đã khiến đôi vợ chồng trẻ như bọn tôi chọn ở đây nha”, cô nói.

Lý do đầu tiên nằm ở vị trí. Theo Linh Bùi, việc ở gần khu vực trung tâm là một trong những tiêu chí gần như bắt buộc bởi mỗi ngày 2 vợ chồng vẫn thường xuyên di chuyển qua lại phục vụ công việc. Căn nhà của họ nằm tại Bình Thạnh, sát quận 1 (cũ) nên đáp ứng được yêu cầu này.

Lý do thứ hai lại liên quan trực tiếp đến diện tích sống. Căn nhà có 2 phòng ngủ nhưng rộng hơn 100m². Linh Bùi kể rằng chồng cô từng nói nếu không được ở một không gian đủ rộng rãi, thoải mái thì anh sẽ ra quán cà phê ngồi làm việc cả ngày thay vì ở nhà. Không gian rộng cũng giúp con gái nhỏ Nana có thêm chỗ để chơi và bò.

Với Linh Bùi, điểm “ăn tiền” nhất lại nằm ở khu vực xung quanh căn nhà - view bờ sông. Nơi ở mới nằm sát sông, có không gian để đi bộ và ngắm cảnh. Đức Triệu thường đi bộ dọc bờ sông mỗi ngày, trong khi cô cũng có thói quen mang đồ ra đây vào buổi chiều để tận hưởng không khí.

Căn nhà có vị trí ở trung tâm TP.HCM

Căn nhà có 2 phòng ngủ nhưng diện tích lên đến hơn 100m2

View sông nhìn từ căn nhà

Trước đó, cặp đôi cũng chia sẻ về quyết định vào TP.HCM sống trong thời gian dài. Linh Bùi cho biết: “Lần cuối chúng tôi có sự thay đổi lớn như thế này là rất nhiều năm trước rồi, từ hồi còn đi du học. Không biết hồi đó Đức thế nào nhưng mà tôi hào hứng lắm vì thời điểm đấy đi du học là tất cả những gì tôi mơ ước. Còn bây giờ đã ngoài 30 tuổi, có gia đình có con,... thì việc chuyển đến một thành phố mới cũng lo lắng nhiều hơn.

Không biết cửa hàng mới có ổn không, mọi người có đón nhận không, lo Nana ở nhà đang có bao nhiêu người xung quanh không biết vào đây có buồn không,... Lo về gánh nặng tài chính trước mắt vì vào đây chắc chắn là sẽ có nhiều thứ phải chi hơn. Riêng giá thuê nhà ở Sài Gòn đã làm tôi rất sốc rồi, mặt bằng chung chắc phải gấp rưỡi Hà Nội”.

Thực tế, tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố không chỉ là tiền trả cho một căn nhà mà còn là chi phí cho những thứ khác như thời gian, khoảng cách di chuyển, phong cách sống,...

Chẳng hạn như về thời gian di chuyển, khi ở khu vực trung tâm, quãng đường từ nhà đến công ty, nơi gặp gỡ, phòng tập, trường học hay các dịch vụ thường ngắn hơn. Với người đi làm, việc giảm 1 - 2 tiếng di chuyển mỗi ngày đôi khi đáng giá hơn khoản chênh lệch tiền thuê. Khoảng thời gian đó có thể dùng để ưu tiên cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Cùng với đó, công việc, các mối quan hệ, cơ hội nghề nghiệp, sự kiện, dịch vụ… thường tập trung ở khu vực trung tâm. Đặc biệt với những người làm các ngành cần gặp gỡ nhiều, cần sự sôi nổi như vợ chồng Linh Bùi, địa chỉ nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và nhịp sống.

Tất nhiên nhà ở xa trung tâm thường có giá thuê rẻ hơn nhưng đổi lại là là tiền xăng, taxi, thời gian kẹt xe, sự mệt mỏi và cả việc phải tính toán mỗi lần muốn đi đâu. Vì vậy giá thuê thấp chưa chắc đồng nghĩa với tổng chi phí sống thấp.

Không gian sống - dù là thuê hay sở hữu - từ lâu đã luôn là một phần của phong cách sống. Đi thuê hay mua nhà không chỉ đơn giản là “Căn nhà này mua/thuê bao nhiêu tiền?” mà là “Nếu sống ở đây, một ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào?”. Vị trí vì thế trở thành một phần của trải nghiệm sống, chứ không đơn thuần là thông số bất động sản.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần hoặc có thể dành gần 40 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê nhà. Một căn nhà phù hợp trước hết vẫn phải nằm trong khả năng chi trả và tương quan với tổng mức chi tiêu của mỗi người. Sau đó mới đến những câu hỏi mang tính cá nhân hơn: Công việc của mình cần di chuyển bao nhiêu? Mình dành bao nhiêu thời gian ở nhà? Có cần một không gian rộng để làm việc hay chăm con? Mình thích sự sôi động của khu trung tâm hay muốn đổi lấy một căn nhà xa hơn nhưng yên tĩnh và rộng rãi hơn?... Vì vậy giá thuê nhà chỉ là một con số; điều đáng cân nhắc hơn là căn nhà đó có phù hợp với cách mình đang sống và số tiền mình có thể thoải mái dành cho cuộc sống ấy hay không.

(Ảnh cắt từ clip)