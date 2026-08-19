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Căn nhà ở quê của Vũ Thúy Quỳnh

Minh Ngọc
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Hiện tại, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và chương trình thời trang. Người đẹp từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Top 5 năm 2023 và giành ngôi Á quân 3 The New Mentor 2023.

Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng vóc dáng nổi bật, Thúy Quỳnh dần được biết đến rộng rãi trong làng thời trang và các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV

Khác với hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện trên các sân khấu sắc đẹp, không gian sống của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh ở quê nhà Điện Biên lại gây chú ý bởi sự giản dị, gần gũi. Qua hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy không gian nhà được bài trí khá đơn giản. Nội thất chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, tạo cảm giác thân thuộc và ấm cúng. Nhà ở Điện Biên của người đẹp 9x còn kết hợp với kinh doanh ở tầng 1.

Không gian sống của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh ở quê nhà Điện Biên rất giản dị

Nội thất bên trong nhà khá cơ bản, đủ cho sinh hoạt của gia đình

Tầng trệt bên trong căn nhà này là khu vực gia đình dùng để kinh doanh

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1998 đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cuối năm 2025, qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Vũ Thúy Quỳnh khiến dân tình chú ý khi xuất hiện trong một căn duplex mới. Được biết, căn hộ được cho là nằm tại khu vực Quận 2 cũ, TP.HCM. Giá thuê của căn hộ này ở mức khoảng 2.000 USD/tháng, tương đương hơn 50 triệu đồng.

Trên mạng xã hội, Á hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, sinh hoạt tại nhà. Căn duplex được nhận xét có thiết kế hiện đại, rộng rãi và chỉn chu hơn so với những không gian chung cư mà cô từng chia sẻ trước đó.

Cuối năm 2025, Vũ Thuý Quỳnh đã chuyển sang căn hộ duplex hiện đại mới. Ảnh: FBNV

Giá thuê của căn hộ này ở mức khoảng 2.000 USD/tháng, tương đương hơn 50 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Từ khi công khai chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa thiếu gia Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh cũng trở thành tâm điểm chú ý. Ngày 11/11/2025, doanh nhân Đức Phạm công khai hình ảnh thân mật bên Vũ Thúy Quỳnh và viết ngắn gọn: "Yêu em". Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, đặc biệt trong các buổi chơi pickleball.

Ban đầu, Vũ Thúy Quỳnh khá kín tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên, đến dịp đầu năm 2026, cô chính thức đăng ảnh tình tứ bên bạn trai và gọi Đức Phạm là "ngoại lệ trong suốt 27 năm", đồng thời viết: "Yêu anh".

Người đẹp sau đó cũng hiếm hoi chia sẻ về cơ duyên của cả hai. Theo Vũ Thúy Quỳnh, họ bắt đầu trò chuyện nhờ cùng có sở thích chơi game. Sau đó, cả hai có thêm thời gian gắn bó thông qua việc chơi pickleball và tham gia các hoạt động chung.

Đến tháng 3/2026, Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ cô đã về ra mắt gia đình bạn trai. Ảnh: FBNV

Vũ Thuý Quỳnh còn vướng nghi vấn đang mang thai khi liên tục để lộ vòng 2 lớn đáng ngờ. Ảnh: FBNV

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Vũ Thuý Quỳnh

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