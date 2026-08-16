Căn nhà ở quê của Văn Toàn

Văn Toàn đã xây dựng một căn nhà hoành tráng ở quê nhà để báo hiếu bố mẹ.

Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1995, Hải Phòng) không chỉ được biết đến với vai trò một cầu thủ nổi tiếng mà còn gây chú ý bởi khả năng kinh doanh, được gọi là “Chủ tịch” Văn Toàn. Vì vậy khả năng kinh tế của anh chàng được cho là không phải dạng vừa và một trong những dấu ấn rõ ràng nhất là căn nhà anh xây dựng dành tặng bố mẹ tại quê nhà.

Văn Toàn

Căn nhà 2 tầng được hoàn thiện vào năm 2023, có diện tích 270m² mỗi sàn và sở hữu vẻ ngoài bề thế.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang phong cách cầu kỳ với gam màu trắng chủ đạo. Phần mặt tiền được tạo điểm nhấn bằng nhiều chi tiết phào chỉ, lan can con tiện và các trang trí đối xứng.

Ngay chính giữa mặt tiền là lối vào rộng với hàng bậc thang dẫn lên sảnh. Hai bên cửa chính được đặt những chậu cây cảnh dáng bonsai, tạo cảm giác chỉn chu ngay từ khoảng sân trước.

Bên ngoài căn nhà

Theo chia sẻ của Văn Toàn, tầng 1 được thiết kế theo sở thích của bố mẹ theo phong cách tân cổ điển, ưu tiên không gian rộng rãi để gia đình và họ hàng có thể quây quần trong những dịp lễ Tết, sinh nhật hay các sự kiện quan trọng. Vì vậy đây cũng là nơi tập trung các khu vực sinh hoạt chung như không gian thờ cúng, phòng khách, bếp,...

Riêng phòng khách, không gian rộng lớn có phong cách sang trọng, sử dụng rất nhiều chất liệu gỗ. Từ bàn ghế phòng khách, ốp tường, ốp cột nhà,... đến tủ ti vi đều được làm từ gỗ. Trong các dịp đặc biệt, căn phòng này nhà Văn Toàn được trang trí nhiều chậu hoa tươi bắt mắt.

Phòng khách

Trong nhà ngập tràn hoa tươi dịp Tết Nguyên đán

Một góc khác ở tầng 1

Ở tầng 2 là không gian riêng tư của gia đình như các phòng ngủ. Dù không được chia sẻ nhiều nhưng theo Văn Toàn, tầng 2 thiết kế theo sở thích riêng của nam cầu thủ, mang phong cách hiện đại, thể hiện cá tính của người trẻ.

Cầu thủ quê Hải Phòng cũng tâm sự rằng để có được căn nhà này, anh cũng phải cân đối nhiều khoản chi tiêu. Văn Toàn không tiết lộ số tiền cụ thể để xây nhà nhưng khẳng định bản thân đã nỗ lực rất nhiều và đây chính là thành quả mà anh tích lũy sau nhiều năm tập luyện, thi đấu xa nhà.

Nhà cũ của gia đình Văn Toàn

Ngoài căn nhà xây cho bố mẹ ở quê, Văn Toàn cũng sở hữu một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Căn hộ này anh chàng mua từ năm 2020. Thiết kế bên trong khá đơn giản nhưng điều khiến dân tình chú ý là bộ sưu tập đồ chơi mô hình Bearbrick (gấu bụng phệ) trị giá hàng trăm triệu đồng.

Căn hộ của Văn Toàn ở Hà Nội

(Ảnh: FBNV)