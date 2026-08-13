Căn nhà ở quê của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi từng mua nhà tặng bố mẹ sau khi lấn sân vào showbiz.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, là thành viên đội Hiền Thục và giành ngôi vị Á quân Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên. Đây cũng là bước ngoặt lớn đưa cô chính thức bước chân vào làng giải trí. Từ một cô bé 10 tuổi, Phương Mỹ Chi nhanh chóng gây dấu ấn với giọng hát dân ca ngọt ngào, giàu cảm xúc và có màu sắc riêng. Hàng loạt ca khúc như Áo Mới Cà Mau, Lòng Mẹ, Quê Em Mùa Nước Lũ... từng được khán giả yêu thích trong thời gian dài.

Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát. Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của Quang Lê, nữ ca sĩ có thêm nhiều cơ hội biểu diễn, tiếp cận khán giả và mang về nguồn thu đáng kể cho gia đình. Quang Lê từng tiết lộ cát-xê của Phương Mỹ Chi lên tới 6.000 USD, tương đương gần 140 triệu đồng mỗi show. Mỗi lần đi lưu diễn, cô có thể tham gia khoảng 3 show. Bên cạnh tiền biểu diễn, Phương Mỹ Chi còn có nguồn thu từ việc thu âm nhạc chờ, nhạc chuông điện thoại... Sau khi rời công ty của Quang Lê, cô vẫn duy trì việc đi hát và đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 2 năm sau khi giành ngôi Á quân Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi đã tích góp đủ tiền để mua một căn nhà mới tặng bố mẹ. Căn nhà có diện tích không quá lớn, thiết kế đơn giản, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Việc một cô bé mới 12 tuổi đã có thể tự kiếm tiền và mua nhà tặng bố mẹ từng khiến nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời dành cho cô sự ngưỡng mộ.

Sau 2 năm đi hát, Phương Mỹ Chi đã có thể mua tặng bố mẹ căn nhà

Căn nhà trong hẻm là nơi sinh sống của Phương Mỹ Chi và gia đình suốt nhiều năm qua

Thời điểm đó, phòng riêng của Phương Mỹ Chi rất giản dị, có màu hồng nổi bật

Dù nổi tiếng và kiếm nhiều tiền nhưng Phương Mỹ Chi vẫn sống rất giản dị

Phương Mỹ Chi từng chia sẻ mong muốn phụ giúp nhiều hơn cho gia đình

Sau khi bước ra từ cuộc thi, sao nhí theo học tại một trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ. Dù nổi tiếng từ nhỏ, Phương Mỹ Chi lại có phong cách ăn mặc khá giản dị và không quá chú trọng hàng hiệu. Nữ ca sĩ từng giải thích: "Tôi còn là học sinh và cũng là nguồn thu nhập chính, lo cho gia đình nên những món đồ kiểu vậy tôi thấy xa xỉ và không đáng. Chẳng hạn, giờ có 5 triệu đồng tôi nghĩ sẽ dành số tiền đó để phối một bài nhạc. Tôi thích như vậy và cảm thấy điều đó có ý nghĩa hơn".

Nữ ca sĩ từng tiết lộ không có sở thích chơi đồ hiệu

Cuối năm 2022, Phương Mỹ Chi tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vị trí CEO của một công ty giải trí khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, thông tin nữ ca sĩ trở thành người đứng đầu công ty khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà cô sở hữu sau khoảng 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi từng thẳng thắn phủ nhận những đồn đoán về cuộc sống giàu có, xe sang hay sở hữu nhiều nhà cửa.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi xin khẳng định lại một điều là Phương Mỹ Chi không giàu như mọi người đã đồn. Từ lúc lên thông tin Phương Mỹ Chi làm chủ tịch công ty là có rất nhiều tin đồn về khối tài sản, xe, nhà này kia nhưng thật sự là không có, tôi chỉ có một ngôi nhà nhỏ xinh để cả nhà sống cùng nhau. Cái gì có được, tôi đều dồn hết cho âm nhạc chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài".

Phương Mỹ Chi đảm nhận chức CEO của một công ty giải trí

Qua thời gian, Phương Mỹ Chi cũng trưởng thành rõ rệt cả về phong cách ăn mặc lẫn tư duy làm nghề. Nữ ca sĩ từng cho biết cô muốn làm việc nhiều hơn để thực hiện mục tiêu mua một căn nhà lớn hơn cho bố mẹ. Phương Mỹ Chi đã đậu đại học nhưng hiện bảo lưu việc học để tập trung cho các hoạt động nghệ thuật.

Nói về mong muốn dành cho gia đình, Phương Mỹ Chi từng tâm sự: "Tôi muốn được ở nhà to hơn, có người phụ giúp việc nhà cho mẹ chứ mẹ không cần phải lo hết. Khi tôi biết được khả năng mình có thể kiếm tiền được, có thể giỏi hơn và có thể lo cho gia đình thì tôi luôn cố gắng làm nhiều nhất có thể".

Trong chuyện tình cảm, Phương Mỹ Chi cũng từng tiết lộ bản thân chưa nghĩ đến nhiều. Nữ ca sĩ cho biết nhiều năm nay, mỗi khi có cảm tình với ai, cô thường chỉ thích trong thời gian ngắn. Nếu ít gặp hoặc bớt trò chuyện, cảm xúc ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Nữ ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện yêu đương

Ảnh: FBNV