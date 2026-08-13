Căn nhà ở quê của Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế bình thường tại Đà Nẵng.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và đặc biệt là trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành vương miện Miss International 2024, cuộc sống của Huỳnh Thị Thanh Thủy và gia đình nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bố cô là kỹ sư điện, còn mẹ ở nhà nội trợ và kinh doanh nhỏ. Ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Thanh Thủy tại Đà Nẵng cũng từng được người đẹp chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua những hình ảnh được Thanh Thủy đăng tải, không gian sống của gia đình cô giản dị. Nội thất trong nhà chủ yếu là những vật dụng quen thuộc, mang đến cảm giác gần gũi như bàn ghế gỗ, rèm hoa, quạt treo tường... Cách bài trí đơn giản, gọn gàng phần nào cho thấy cuộc sống đời thường của gia đình nàng hậu trước khi cô nổi tiếng.

Khu vực sân nhà cũng được gia đình tận dụng làm nơi đỗ ô tô, đồng thời trang trí thêm một số giỏ hoa và cây cảnh. Không gian này mang nét đặc trưng của một căn nhà gia đình, khá khác biệt với hình ảnh lộng lẫy của Thanh Thủy khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí.

Huỳnh Thị Thanh Thủy được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thanh Thủy sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế bình thường tại Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy bắt đầu cuộc sống tự lập tại TP.HCM. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn là nơi gắn bó với gia đình và những kỷ niệm của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp từng chia sẻ bố mẹ là điểm tựa lớn, luôn tin tưởng và động viên cô trước những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Trong những dịp trở về quê, Thanh Thủy vẫn giữ nếp sinh hoạt khá giản dị. Dịp Tết, cô cho biết mình vẫn phụ bố dọn dẹp, phụ mẹ rửa bát, giặt giũ và dành thời gian quây quần cùng gia đình.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy bắt đầu cuộc sống tự lập tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được Thanh Thủy đăng tải, không gian sống của gia đình cô khá giản dị. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình liên tục được cư dân mạng "đẩy thuyền" sau một số lần xuất hiện cùng nhau và có những màn tương tác được nhận xét khá tự nhiên.

Từ tháng 8/2025, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị cư dân mạng soi những chi tiết được cho là dùng đồ đôi, xuất hiện tại cùng địa điểm. Thậm chí, hình ảnh cả hai sánh đôi ngoài đời cũng từng được lan truyền trên mạng xã hội, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người nhận được sự quan tâm.

Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm, cặp đôi vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận nhờ ngoại hình được nhận xét đẹp đôi và sự ăn ý mỗi khi đứng cạnh nhau.

Từ tháng 8/2025, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Đi soi sao đi