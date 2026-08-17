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Căn nhà ở quê của Đỗ Mỹ Linh

Hạ Anh
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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và gia đình sinh sống trong căn nhà giản dị ở khu phố cổ.

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi kết hôn, nàng hậu dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc các con. Ít ai biết, trước khi trở thành dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh từng có tuổi thơ khá giản dị trong một căn nhà nằm giữa khu phố cổ Hà Nội.

Gia đình Đỗ Mỹ Linh có gốc Hải Phòng và chuyển lên Hà Nội sinh sống từ những năm 1950. Nhà của nàng hậu nằm trên tầng 2 của một khu tập thể thuộc phố Hàng Đào - một trong những tuyến phố cổ sầm uất bậc nhất Thủ đô. Đây vốn là khu vực kinh doanh nhộn nhịp nên tầng 1 và mặt tiền của các căn nhà chủ yếu được tận dụng làm cửa hàng. Ngay phía dưới nơi gia đình Đỗ Mỹ Linh sinh sống từng là một cửa hàng đồng hồ lớn.

Không gian bên trong căn nhà từng khiến nhiều người bất ngờ bởi sự giản dị. Không có nội thất cầu kỳ hay những chi tiết xa hoa, căn nhà được bài trí khá gọn gàng, ấm cúng. Thời điểm mới đăng quang, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ cô còn ở chung phòng với em gái thay vì có một không gian riêng. Vào mỗi dịp Tết, nàng hậu thường hé lộ một vài góc nhỏ được gia đình trang hoàng chỉn chu, mang đậm không khí ấm áp của một gia đình Hà Nội. Đây cũng chính là nơi diễn ra lễ gia tiên, ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang trước khi cặp đôi chính thức về chung một nhà.

- Ảnh 1.

Căn nhà của gia đình Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có vị trí đắc địa tại phố Hàng Đào, Hà Nội

- Ảnh 2.

Không gian trong nhà Đỗ Mỹ Linh rất ấm cúng, đơn giản

- Ảnh 3.

Thời điểm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở chung phòng với em gái

- Ảnh 4.

Gian bếp đơn giản trong căn nhà của gia đình Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh từng cho biết chính sự tương đồng về nề nếp và truyền thống gia đình là một trong những yếu tố giúp cô và ông xã gắn bó. Hoa hậu Việt Nam từng tâm sự: "Một trong những lý do tôi và bạn trai đến với nhau, gắn bó, có một cái kết hạnh phúc thế này là bởi vì cả hai đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình. Tức là gia đình tôi là gia đình khá truyền thống. Tôi sống trong gia đình có cả bố mẹ, bà nội.

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Gia đình bạn trai tôi cũng như thế, là gia đình truyền thống ở Hà Nội và sống theo kiểu 'tứ đại đồng đường'. Chính vì vậy quan điểm của cả hai về gia đình, tình yêu rất giống nhau. Đó cũng chính là điểm khiến chúng tôi có tiếng nói chung. Vì vậy, tôi không lo lắng nhiều đâu. Hơn nữa, những điều bố mẹ dạy cho tôi từ bé đến bây giờ cũng chính là tiền đề để tôi có thể làm mọi việc sau này".

- Ảnh 6.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh có nhiều nét tương đồng về môi trường sống, truyền thống gia đình

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh có nhiều thay đổi. Từ một nàng hậu quen với ánh đèn sân khấu, cô dần tập trung cho vai trò người vợ, người mẹ. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã là mẹ 2 con. Vợ chồng cô cũng chuyển sang một không gian sống mới, gần với gia đình chồng. Nói về cuộc sống sau khi trở thành con dâu gia đình giàu có, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ bản thân phải trưởng thành và có trách nhiệm hơn với tổ ấm riêng. Nàng hậu tâm sự: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng".

Đỗ Mỹ Linh cũng cho biết ở thời điểm hiện tại, điều cô quan tâm nhất là xây dựng gia đình và duy trì công việc ổn định. Dù cuộc sống sau hôn nhân không còn quá nhiều màu sắc hay những hoạt động sôi nổi như thời son rỗi, nàng hậu lại cảm thấy đây là nhịp sống phù hợp với mình: "Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

- Ảnh 7.

Đỗ Mỹ Linh và chồng có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

- Ảnh 8.

Cặp đôi vừa dọn ra không gian sống mới, cạnh gia đình chồng

- Ảnh 9.

Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống thoải mái, mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý

Ảnh: FBNV, Tổng hợp

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Tags

Đỗ Mỹ Linh

hoa hậu

sao Việt

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