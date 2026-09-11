Căn nhà ở quê của Đình Trọng

Trần Đình Trọng (sinh năm 1997, Hà Nội) từng là một trong những cái tên được chú ý nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Hình ảnh trung vệ sinh năm 1997 thi đấu cùng thế hệ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh,... góp phần đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào đến trận chung kết năm đó vẫn còn in rõ trong ký ức của nhiều người. Sau nhiều năm thi đấu trong nước, Đình Trọng hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Trần Đình Trọng

Bên cạnh những dấu mốc trên sân cỏ, một trong những điều Đình Trọng từng chia sẻ khiến người hâm mộ chú ý là căn nhà anh xây cho gia đình tại Gia Lâm (cũ), Hà Nội. Đây là kế hoạch mà nam cầu thủ đã ấp ủ trong nhiều năm và hoàn thành vào cuối năm 2022, trước khi gia đình chuyển về ở dịp Tết Nguyên đán 2023.

Khi giới thiệu căn nhà mới vào đầu năm 2023, Đình Trọng viết: “Ước mơ xây nhà cho bố mẹ, điều mà mình luôn ấp ủ bao lâu nay đã thành hiện thực rồi!”. Anh cũng cho biết năm 2022 là một năm đáng nhớ khi vừa hoàn thành căn nhà vừa đón con đầu lòng.

Ngôi nhà ở khu vực ngoại thành Hà Nội, có 4 tầng và được thiết kế theo phong cách hiện đại. Mặt tiền sử dụng những gam màu trắng, nâu và đen, với phần cổng và khung cửa tạo điểm nhấn cho tổng thể. Không gian bên trong được bài trí tương đối gọn, sử dụng các tông màu sáng ở khu vực phòng khách, bếp và phòng ăn.

Bên ngoài căn nhà

Phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bằng một kệ gỗ lớn. Đây cũng là nơi Đình Trọng dành để trưng bày những bằng khen, huy chương, hình ảnh thi đấu và các kỷ vật trong nhiều năm chơi bóng. Những món đồ gắn với sự nghiệp cầu thủ được đặt ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình thay vì bố trí thành một khu vực riêng.

Khu vực bếp và bàn ăn sử dụng tông màu sáng, với bàn ăn lớn và mặt bàn đá. Cách bố trí này giúp không gian sinh hoạt chung có cảm giác rộng và thoáng hơn.

Phòng tắm cũng được thiết kế theo phong cách hiện đại với các thiết bị tiện nghi. Theo chia sẻ của Đình Trọng, đây là không gian để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, vì vậy anh chú trọng đến chất lượng các thiết bị sử dụng trong phòng.

Phòng khách

Khu vực bếp và bàn ăn

Cầu thang lên xuống giữa các tầng

Phòng tắm và vệ sinh

Hiện tại, vợ chồng Đình Trọng cùng hai con vẫn sống với bố mẹ trong căn nhà này. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt gia đình, từ các bữa cơm, thời gian chơi cùng các con đến những dịp cả nhà quây quần bên nhau.

Gia đình Đình Trọng quây quần trong dịp Tết

Vợ chồng chàng cầu thủ đã có 2 bé kháu khỉnh khỏe mạnh và thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong ngôi nhà này

(Ảnh: FBNV)