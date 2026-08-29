HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn nhà mới của Tóc Tiên

Hạ Anh
|

Sau khi bán biệt thự, Tóc Tiên sống trong một căn hộ ở trung tâm TP.HCM.

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 1.

Tóc Tiên và Touliver từng sở hữu một căn biệt thự bề thế với thiết kế hiện đại, nổi bật. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, cả hai đã bán cơ ngơi này. Trong khi Touliver khá kín tiếng, gần như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về cuộc sống mới, Tóc Tiên lại thoải mái hơn khi hé lộ những khoảnh khắc đời thường.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên hiện sống trong một căn hộ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức. Đây là một trong những khu căn hộ hạng sang ven sông tại TP.HCM, được thiết kế bởi Kengo Kuma - kiến trúc sư người Nhật Bản nổi tiếng, từng tham gia thiết kế sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 2.

Từ một căn biệt thự bề thế, Tóc Tiên dọn về sống ở chung cư sau khi ly hôn

Không quá rộng nhưng căn hộ mới được Tóc Tiên bài trí vừa vặn với nhu cầu sinh hoạt của cô và những chú mèo cưng. Không gian lấy gam trắng sáng làm chủ đạo, nội thất phần lớn sử dụng chất liệu gỗ, mọi món đồ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. So với căn biệt thự trước đây, nơi từng được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho căn bếp rộng, không gian mới có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn hơn, vừa đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

TIN LIÊN QUAN

Trong căn nhà, khu vực được Tóc Tiên đặc biệt yêu thích là ban công với tầm nhìn thoáng, có thể ngắm trọn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Cô bố trí một bộ bàn ghế tại đây để làm việc, nghỉ ngơi hoặc ngồi chill cùng bạn bè. Bên trong, phòng khách được kết hợp với khu vực bàn ăn lớn, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn thoáng đãng.

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 4.

Căn hộ của Tóc Tiên là chung cư ven sông, thiết kế hiện đại

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 5.

Khu vực phòng khách nhà Tóc Tiên có chiếc bàn lớn, tranh ảnh, tạp chí... của Tóc Tiên được đặt ngay ngắn ở kệ

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 6.

Ban công nhà Tóc Tiên có thể ngắm trọn view thành phố

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 7.

Tóc Tiên thường xuyên chill cùng bạn bè ở góc ban công này

Cuộc sống Tóc Tiên sau khi ly hôn

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, Tóc Tiên nhanh chóng trở lại với các hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ vẫn duy trì công việc, xuất hiện tại các sự kiện và dành thời gian cho những dự án riêng, cho thấy cô không để chuyện đời tư ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp sống hiện tại. Bên cạnh công việc, Tóc Tiên cũng dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tận hưởng thời gian bên hội bạn thân. Hình ảnh Tóc Tiên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ cũng có những chuyển biến tích cực sau nhiều năm căng thẳng. Cả hai được cho là đã làm hòa, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ mẹ con. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, Tóc Tiên dường như đang từng bước sắp xếp lại mọi thứ theo cách riêng, trở lại với công việc, dành thời gian cho bản thân, bạn bè và gia đình. Sau những biến động về đời tư, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực và chủ động tận hưởng cuộc sống mới.

Tóc Tiên chuyển sang căn hộ mới tại TP . HCM sau ly hôn đầy cảm xúc năm 2026 - Ảnh 8.

Tóc Tiên có cuộc sống thoải mái, tự do sau khi ly hôn

Mỹ nhân đình đám phim giờ vàng VTV: "Có người, sự im lặng của tôi đã là quá tử tế với họ"
Tags

Tóc Tiên

Touliver

Thủ Đức

căn hộ

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

01:41
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại