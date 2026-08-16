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Căn nhà miền Tây khiến cả nước "lạc lối"

Phác Thái Anh
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Một clip về nhà miền Tây đang viral trên TikTok vì khiến dân mạng xem đến đâu

Nhắc đến nhà miền Tây, người ta thường hình dung về những đặc điểm quen thuộc như: đất rộng thênh thang, thích xây nhà nhiều gian và chuộng kiểu nhà trải dài thay vì vươn cao nhiều tầng. Những đặc trưng ấy dường như đã trở thành một “đặc sản” khó trộn lẫn. Mới đây, đoạn clip house tour “sương sương” 2 căn nhà miền Tây tiếp tục gây chú ý khi "bách phát bách trúng" những nét đặc trưng này. Dù đã quá quen thuộc, kiểu kiến trúc miền Tây sông nước vẫn có sức hút rất riêng, khiến người ta càng xem càng thấy cuốn. Video dài chưa đến 1 phút, đã được tua nhanh x2, x3 lần nhưng nhìn cách gia chủ phải chạy một vòng quanh nhà để lia máy cũng đủ để người xem mường tượng được độ rộng rãi, thoáng đãng của cả hai cơ ngơi.

Nguồn video: TikTok @nghiakhanhan

Cả 2 cơ ngơi đều sở hữu diện tích vô cùng hoành tráng, mỗi nơi lại mang đến một cảm giác mãn nhãn theo cách riêng. Căn nhà đầu tiên gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách đậm chất truyền thống. Khoảng sân rộng được lát kín bằng gạch đỏ, mang đến vẻ hoài cổ, mộc mạc nhưng vẫn đầy chỉn chu. Các gian nhà sử dụng mái ngói đỏ quen thuộc, kết hợp cùng cách bố trí trải dài càng làm nổi bật nét kiến trúc đặc trưng, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa bề thế.

Trong nhà còn có những khu chòi nghỉ dưỡng được bố trí đẹp mắt, đi kèm những bộ bàn ghế gỗ vừa bề thế vừa xịn xò, tạo cảm giác chẳng khác một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Đáng chú ý, giữa khoảng đất rộng, gia chủ trồng cây xanh xen kẽ gần như khắp nơi, cứ đi một đoạn lại bắt gặp một mảng xanh giúp không gian thêm sinh động, mát mắt. Dù lia máy ở góc nào, độ rộng rãi của cơ ngơi vẫn hiện lên rõ mồn một, chẳng trách cư dân mạng ví von xem house tour mà như đang lạc vào một khu du lịch, đi một vòng vẫn còn vô số góc để khám phá.

Cơ ngơi thứ hai nằm ngay đối diện, cũng khiến người xem “váng đầu” không kém bởi độ rộng và sự hoành tráng. Nếu căn đầu tiên ghi dấu ấn với vẻ truyền thống, mộc mạc thì nơi này lại mang diện mạo hiện đại, sang trọng hơn. Từ cánh cổng lớn được thiết kế cầu kỳ cho đến gian nhà sơn trắng nổi bật, mọi chi tiết đều toát lên cảm giác chỉn chu, khang trang. Đứng từ bên ngoài đã thấy cơ ngơi rộng thênh thang, càng khiến người xem tò mò không biết bên trong còn rộng đến mức nào.

Lia máy nhanh cỡ nào cũng đủ hình dung độ rộng của cơ ngơi. Riêng gian nhà chính đã có ít nhất 2 lối vào, lối nào cũng được thiết kế bề thế, khang trang. Tận dụng khoảng đất rộng rãi, gia chủ còn bố trí thêm chòi nghỉ để thư giãn, ngoài ra còn có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ nước, kết hợp cùng khu tiểu cảnh và nhiều mảng xanh được chăm chút đẹp mắt. Vậy mới thấy thiên nhiên ưu ái người miền Tây quỹ đất rộng rãi, và người miền Tây cũng rất biết cách tận dụng lợi thế ấy để tạo nên những cơ ngơi vừa bề thế vừa xanh mát, đậm chất nghỉ dưỡng. Chẳng trách những màn house tour dù ngắm bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.

Nguồn: TikTok @nghiakhanhan

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