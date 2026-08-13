Căn nhà miền Tây khiến cả nước "dụi mắt"

Căn nhà miền Tây gây choáng ngợp bởi khuôn viên rộng rãi, ai xem cũng thấy trầm trồ.

Một trong những điểm “oách xà lách” làm nên sức hút riêng của những căn nhà miền Tây chính là quỹ đất rộng rãi, thoáng đãng, cứ như được thiên nhiên ưu ái dành riêng một khoảng trời. Không gian thường trải dài từ nhà ở đến sân vườn, cây cối, ao hồ..., rộng đến mức mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội lại khiến người xem thích thú. Có lẽ cũng vì thế mà những video house tour nhà miền Tây suốt bao năm qua vẫn giữ nguyên sức hút, hết căn này đến căn khác, chẳng mấy khi khiến dân tình cảm thấy chán mắt.

Mới đây, một đoạn clip quay “sương sương” một căn nhà miền Tây cũng đủ khiến dân tình choáng ngợp trước độ rộng của cơ ngơi. Điều đáng nói là để ghi hình được toàn cảnh, chủ clip vô tư lái xe chạy vòng quanh khuôn viên. Chỉ nhìn những vòng xe thong thả ấy thôi cũng đủ hình dung nơi đây rộng đến nhường nào. Cảm giác xem clip cứ như đang được ngồi sau yên xe, lượn lờ tham quan cơ ngơi rộng lớn, vừa ngắm nhà vừa ngắm đất trời, càng xem càng thấy "đã cái nư".

Nguồn video: TikTok @mykhanhchung

Có thể thấy, cơ ngơi này sở hữu diện tích rộng rãi, không gian thoáng đãng đúng chất nhà miền Tây, cách bố trí hiện đại và đề cao sự tiện nghi. Từng khu vực trong nhà đều được sắp xếp chỉn chu, tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng dù diện tích tổng thể rất lớn. Đáng chú ý, khu vực WC và phòng tắm được gia chủ thiết kế tách biệt, mỗi không gian là một phòng riêng, rộng rãi và tiện lợi khi sinh hoạt.

Từ khu vực WC ở cuối nhà phải lái xe một quãng tương đối dài để đi đến khu vực cổng. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ hình dung khuôn viên rộng đến mức nào. Phần cổng nhà được thiết kế bề thế, hiện đại, đồng bộ với hệ thống tường rào xung quanh, từ kiểu dáng đến màu sắc, tạo nên tổng thể chỉn chu và hài hòa. Có thể thấy gia chủ đã dành nhiều tâm huyết cho từng hạng mục, để cả những khu vực cổng và rào cũng được chăm chút kỹ lưỡng.

Căn nhà chính được xây dựng theo kiểu nhà 1 tầng, mang dáng vẻ vừa bề thế vừa gần gũi với phần mái ngói đỏ nổi bật trên nền tường sơn trắng, xen kẽ những mảng đỏ làm điểm nhấn. Hệ thống cửa sổ với các ô kính lớn được bố trí quanh nhà giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, khiến không gian bên trong luôn có cảm giác sáng thoáng. Bên cạnh nhà chính còn có thêm một gian chòi để nghỉ ngơi, tạo thành góc thư giãn riêng giữa khuôn viên rộng rãi.

Một chi tiết rất đúng chất miền Tây trong cơ ngơi này chính là những bộ bàn ghế đá được bố trí ở nhiều vị trí. Ngay trước cửa nhà là một bộ ghế đá hoành tráng, trong khi cạnh chòi nghỉ cũng có thêm một bộ nhỏ hơn. Đây vốn là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình miền Tây, nơi bộ bàn ghế đá không chỉ để ngồi nghỉ, uống trà, trò chuyện mà còn trở thành một phần rất tự nhiên của không gian sân vườn.

Đi qua chòi nghỉ, hành trình tham quan lại vòng ra khu vực phía sau nhà rồi trở về điểm xuất phát ở khu WC, khép lại một tour tham quan nhà miền Tây vô cùng chất lượng. Phía sau nhà được gia chủ tận dụng làm khu vực sinh hoạt và bố trí, trưng bày loạt đồ dùng nhà bếp. Các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vừa thuận tiện khi sử dụng hằng ngày vừa được tính toán để không làm mất đi vẻ chỉn chu của không gian. Cách bố trí này cũng khá khéo léo khi biến khu vực phía sau vốn dễ bị xem là “góc phụ” thành một phần hữu ích, sạch sẽ và hài hòa với tổng thể cơ ngơi.

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