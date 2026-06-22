Căn nhà khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc bàn tán, nuốt trọn spotlight của cả khu

Đây là một trong những căn biệt thự xa hoa bậc nhất Thượng Hải, sức hút chưa từng phai nhạt.

Giữa lòng Thượng Hải hoa lệ, nơi những tòa nhà chọc trời không ngừng vươn lên như biểu tượng của sự phồn vinh hiện đại, vẫn tồn tại con phố được xem như cỗ máy thời gian đưa người ta trở về thời kỳ huy hoàng nhất của thành phố. Đó là Wukang Road. Nơi đây không đơn thuần là địa chỉ nổi tiếng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của một Thượng Hải cổ kính, thanh lịch và đầy quyền lực. Dưới những tán ngô đồng rợp bóng quanh năm, hàng loạt biệt thự mang phong cách Pháp, Anh, Tây Ban Nha nối tiếp nhau hiện diện như những chứng nhân trầm mặc của lịch sử. Mỗi ô cửa, mỗi ban công, mỗi khoảng sân nơi đây đều có thể chất chứa những câu chuyện kéo dài hơn một thế kỷ.

Không phô trương bằng quy mô áp đảo hay những chi tiết xa hoa lộng lẫy, có một căn biệt thự hơn trăm năm tuổi nằm tại vị trí đẹp ở Wukang Road đã gây choáng ngợp bởi khí chất quyền quý được bồi đắp qua thời gian. Được xây dựng theo phong cách cổ điển "lão Dương phòng" đặc trưng của Thượng Hải đầu thế kỷ XX, nơi đây từng là tư dinh của Cố Trác Đồng - vị tướng quyền lực thuộc nhóm "ngũ hổ tướng" được Tưởng Giới Thạch đặc biệt trọng dụng.

Ẩn mình dưới những tán cây xanh trên con phố Wukang nổi tiếng, căn biệt thự gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp mang đậm hơi thở châu Âu cổ điển. Những mảng tường màu kem, mái ngói đỏ và hệ cửa gỗ lâu năm kết hợp hài hòa, tạo nên diện mạo vừa sang trọng vừa nhuốm màu thời gian. Cánh cổng phủ kín dây leo xanh mướt như tách biệt hoàn toàn dinh thự khỏi sự nhộn nhịp bên ngoài, khiến nơi đây càng thêm bí ẩn và cuốn hút.

Bên trong khuôn viên là khoảng sân rộng lát gạch đỏ, đủ sức chứa nhiều xe sang cùng lúc. Từng đường nét kiến trúc, từ lan can sắt nghệ thuật đến mái hiên gỗ cổ kính, đều cho thấy sự cầu kỳ trong thiết kế và đẳng cấp của chủ nhân. Theo những hình ảnh được người qua đường ghi lại, không hiếm để bắt gặp cảnh xe sang ra vào căn biệt thự này, với đội ngũ quản gia luôn túc trực để mở cửa. Mỗi lần cánh cổng hé mở, không gian bên trong lại khiến người ta không khỏi tò mò về cuộc sống phía sau một trong những dinh thự danh giá bậc nhất Thượng Hải.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ đẹp cổ điển và giá trị lịch sử, căn biệt thự còn ghi điểm trong mắt du khách nhờ sự thân thiện hiếm có của gia chủ. Có không ít người tìm đến đây để chụp ảnh, check-in trước cánh cổng phủ đầy dây leo xanh mướt. Và dù xe cộ thường xuyên ra vào, gia chủ vẫn khá thoải mái, không bấm còi hay tỏ ra khó chịu với những người đang chụp hình bên ngoài.