Căn nhà gia đình chồng tặng Diễm My 9X

Diễm My 9X và chồng doanh nhân đã dọn về căn biệt thự này sinh sống sau khi kết hôn.

Sau 6 năm yêu, Diễm My 9X chính thức về chung một nhà với doanh nhân Vinh Nguyễn vào năm 2023. Trong lễ cưới, nữ diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ gia đình chồng, đặc biệt là món quà cưới khiến dân tình trầm trồ. Bên cạnh chiếc nhẫn kim cương, trang sức vàng Diễm My 9X và ông xã còn được tặng một căn biệt thự tại TP.HCM để làm căn nhà tân hôn.

Diễm My từng chia sẻ đây là nơi đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của hai vợ chồng. Cả hai dành nhiều tâm huyết để chăm chút từng chi tiết và lựa chọn phong cách thiết kế contemporary (đương đại), ưu tiên những mảng không gian mở, thoáng đãng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Theo nữ diễn viên, phong cách này cũng giúp các đường nét trong nhà trở nên mềm mại, uyển chuyển và có thêm nét nghệ sĩ.

Diễm My 9X và chồng từng tổ chức lễ cưới bên trong căn biệt thự tân hôn

Không gian bên trong biệt thự mang tông trắng chủ đạo, được bài trí theo hướng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Phòng khách có diện tích rộng, liền kề với khu vực bếp và bàn ăn, tạo cảm giác vừa thoáng vừa ấm cúng. Diễm My cho biết hai vợ chồng ưu tiên lựa chọn nội thất ngoại nhập để tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Đặc biệt, căn biệt thự còn có một khu vực khá thú vị là hầm rượu vang. Không giống vẻ hiện đại, tinh tế của những không gian khác, nơi này được thiết kế theo phong cách mộc mạc, có phần huyền bí, phù hợp để vợ chồng Diễm My thư giãn hoặc tụ tập bạn bè.

Căn nhà của cặp đôi luôn được trang hoàng chỉn chu theo các mùa trong năm

Từng món nội thất đều được cả hai vợ chồng chọn tỉ mỉ

Diễm My cho biết xây nhà theo phong cách contemporary (thiết kế đương đại)

Gian bếp hiện đại và tiện nghi bên trong biệt thự, Diễm My 9X rất thích nấu nướng

Những món đồ trong nhà đều rất hiện đại, sang trọng nhưng bày trí tạo cảm giác ấm cúng

Biệt thự còn có hầm chứa rượu vang

Nhà vệ sinh và phòng tắm có màu trắng chủ đạo

Diễm My và Vinh Nguyễn quen nhau từ cuối năm 2015, sau đó chính thức công khai xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vào tháng 10/2016. Ông xã của nữ diễn viên không hoạt động nghệ thuật mà là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Australia. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria và Đại học RMIT. Sau này, Vinh Nguyễn chuyển về Việt Nam sinh sống và làm việc. Gia đình anh cũng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất cà phê hòa tan và nhà hàng.

Những năm đầu yêu nhau, Diễm My và Vinh Nguyễn từng trải qua khoảng thời gian yêu xa. Cả hai thậm chí thường tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách âm thầm đặt vé máy bay để sang thăm nhau. Tuy nhiên, chuyện tình kéo dài 6 năm không phải lúc nào cũng êm đềm. Trong khoảng 3 năm đầu, cặp đôi từng có những giai đoạn rạn nứt vì khác biệt tính cách.

Khi nhận ra những khác biệt quá lớn và khó có thể hòa giải, Diễm My và Vinh Nguyễn từng quyết định chia tay. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc, cả hai cho nhau thêm một cơ hội. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn”. Sau khi quay lại, cả hai dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương và cùng nhau vun đắp tình cảm. Những chuyến du lịch cũng trở thành cách để cặp đôi hâm nóng mối quan hệ. Dù không làm nghệ thuật, Vinh Nguyễn luôn thông cảm và thấu hiểu đặc thù công việc của bà xã.

Góc nào trong biệt thự cũng có thể chụp ảnh sang chảnh, xịn xò

Tháng 12/2022, doanh nhân Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My 9X trên khinh khí cầu tại Australia. Một năm sau, vào tháng 12/2023, cả hai chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại, vợ chồng Diễm My đã đón nhóc tỳ đầu lòng và tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn.

Không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, Diễm My còn nhiều lần dành lời khen cho gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Nữ diễn viên từng cho biết mẹ chồng tâm lý như mẹ ruột, luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu cho con dâu.

"Lúc đầu mới đến nhà anh Vinh, tôi rất ngạc nhiên vì thấy các thành viên trong gia đình rất yêu thương, quan tâm và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ban đầu tôi cũng không ‘bắt nhịp’ được với không khí ở nhà chồng, nhưng cách quan tâm và san sẻ của mọi người đã giúp tôi dần mở lòng hơn", Diễm My từng tâm sự.

Vợ chồng Diễm My trải qua nhiều khó khăn để có hạnh phúc viên mãn