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Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh

S.A
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Mỗi lần nữ BTV chia sẻ về căn nhà, bạn bè người thân và cư dân mạng đều dành nhiều lời khen.

Nhắc đến BTV Dương Ngọc Trinh (Dương Ngọc Trinh, sinh năm 1986), khán giả thường nhớ tới hình ảnh nữ MC sắc sảo trên sóng truyền hình, với phong cách thời trang sang trọng và lối dẫn tự tin. Ngoài công việc, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân.

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 1.

BTV Dương Ngọc Trinh

Dẫu vậy, qua những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, một phần không gian sống của Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều người chú ý. Nữ BTV hiện sinh sống tại Hà Nội và sở hữu một căn biệt thự rộng rãi, được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.

Điểm đáng chú ý là căn nhà không đi theo kiểu nội thất hào nhoáng, nhiều chi tiết chen chúc. Các không gian được giữ khá thoáng, sử dụng gam trắng làm chủ đạo và điểm xuyết bằng tranh, nội thất cổ điển cùng những món đồ trang trí có tính thẩm mỹ cao.

Từ những hình ảnh được Ngọc Trinh chia sẻ, căn biệt thự gây ấn tượng bởi cách sử dụng màu sắc khá nhất quán. Tường và nhiều khu vực trong nhà mang gam trắng, tạo nền cho hệ thống nội thất mang hơi hướng cổ điển, với những đường nét cầu kỳ và cảm giác quý phái.

Căn phòng được nữ BTV hé lộ nhiều lần là những bức tường gần như được phủ kín bởi tranh. Các tác phẩm được treo trên tường theo cách tương đối đơn giản, không tạo cảm giác quá chật chội nhưng đủ để biến cả căn phòng thành một không gian đậm chất nghệ thuật.

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 2.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 3.

Phòng khách

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 4.

Căn phòng có nhiều tranh của nữ BTV

Tranh cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác trong biệt thự, kết hợp cùng nội thất và đồ decor để tạo thành một tổng thể có chủ ý. Nhìn qua những khung hình được chia sẻ, không gian này dễ khiến người xem liên tưởng tới một phòng triển lãm, trưng bày thu nhỏ hơn là một căn nhà thông thường.

Bên cạnh những phòng sinh hoạt, căn biệt thự còn có bể bơi riêng. Khu vực này được thiết kế khá cầu kỳ với hệ thống đèn trên trần cùng cây xanh xung quanh, tạo thành một không gian vừa phục vụ việc vận động vừa dành cho những lúc thư giãn.

Khu vực bếp lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Nếu nhiều không gian trong nhà sử dụng gam trắng và các món nội thất mang nét cổ điển, căn bếp được chọn tông đen hiện đại. Ngọc Trinh cũng trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ việc nấu nướng như tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, máy hút mùi...

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 5.

Căn bếp

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 6.

Bể bơi

Một trong những chi tiết xuất hiện thường xuyên trong những bức ảnh về nhà của Ngọc Trinh là hoa tươi. Giữa không gian nhiều màu trắng, nội thất cổ điển và những bức tranh lớn, những bình hoa trở thành điểm màu được thay đổi liên tục.

Nữ BTV từng chia sẻ nhiều hình ảnh những bình hoa do chính tay mình cắm. Mỗi khu vực trong nhà lại được cô lựa chọn một kiểu hoa và cách cắm khác nhau, khi là hoa hồng, hoa dơn, lúc lại là những bình sen trắng mang vẻ nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, hoa tươi càng xuất hiện nhiều trong không gian sống của nữ BTV. Cách cắm cũng không cố định theo một công thức, mà được thay đổi theo từng loại hoa và từng góc nhà.

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 7.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 8.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 9.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 10.

Nhà BTV Ngọc Trinh luôn có nhiều hoa tươi, thỉnh thoảng vào mùa lúa cô còn cắm một bình đẹp mắt

Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 11.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 12.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 13.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 14.
Căn nhà đẳng cấp của BTV Dương Ngọc Trinh gây ấn tượng với thiết kế nghệ thuật - Ảnh 15.

Một số hình ảnh khác trong nhà

(Ảnh: FBNV)

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Tags

dương ngọc trinh

hà nội

BTV

nội thất

sao Việt

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