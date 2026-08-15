Căn nhà chứa toàn đồ vô giá của Khánh Thi, Phan Hiển

Cơ ngơi rộng 800 m2 được thiết kế vô cùng đặc biệt của Khánh Thi và Phan Hiển.

Trong showbiz Việt, Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi từng phải đi qua nhiều ánh nhìn trái chiều để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại. Họ bắt đầu từ mối quan hệ cô - trò, chênh nhau 11 tuổi, từng đối diện với không ít định kiến khi công khai chuyện tình cảm. Nhưng sau hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai đã trở thành vợ chồng, có ba nhóc tỳ và cùng xây dựng sự nghiệp.

Hiện tại, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển sống trong một căn nhà 6 tầng rộng khoảng 800 m² tại TP.HCM. Đây không chỉ là nơi ở của đại gia đình mà còn được tận dụng làm trung tâm dancesport, nơi hai vợ chồng giảng dạy, luyện tập và lưu giữ những thành tích của cả gia đình.

Mặt tiền toà nhà mà Khánh Thi và Phan Hiển vừa làm lớp dạy nhảy vừa sinh sống

Căn nhà hiện tại của Khánh Thi - Phan Hiển nằm trên một tuyến đường sầm uất ở khu vực Bình Thạnh, TP.HCM. Công trình cao 6 tầng, tổng diện tích được các nguồn báo chí mô tả khoảng 800 m2. Đây là cơ ngơi gia đình Phan Hiển dành cho hai vợ chồng sau khi họ về chung một nhà.

Điểm đặc biệt nhất là căn nhà không được thiết kế đơn thuần như một biệt thự để ở. Hai vợ chồng tận dụng các tầng dưới để phục vụ công việc, trong khi những tầng phía trên trở thành không gian sinh hoạt của gia đình.

Theo thông tin được chia sẻ, tầng hầm được dùng để xe; tầng lửng là khu vực tiếp khách; tầng 1 và 2 dành cho trung tâm dancesport; tầng 3 và 4 là khu vực sinh hoạt; tầng 5 dành cho không gian chung, còn sân thượng được sử dụng để trồng cây và làm nơi vui chơi. Mỗi mặt sàn rộng khoảng 300 m2.

Khánh Thi dùng các tầng trong toà nhà làm nơi dạy nhảy

Các tầng trên cùng là nơi sinh hoạt của gia đình, gây chú ý là sân vườn rộng rãi ngay ở tầng 5 của toà nhà

Nếu bên ngoài căn nhà gây ấn tượng bởi quy mô thì bên trong lại mang một sắc thái khá khác. Không gian sống của gia đình được bài trí với tông màu trầm vừa sang trọng vừa ấm áp. Phòng khách có nhiều khung ảnh gia đình, trong khi khu vực bếp sử dụng hệ tủ màu xám nhạt, thiết kế theo hướng hiện đại và tiện nghi.

Đáng chú ý nhất trong không gian sống của Khánh Thi - Phan Hiển có lẽ là khu vực trưng bày "kho vàng" thành tích của gia đình. Một hệ tủ lớn được bố trí để lưu giữ hàng loạt huy chương, cúp vô địch, bằng khen và những kỷ vật gắn với hành trình thi đấu, huấn luyện dancesport của hai vợ chồng.

Nhìn vào những ngăn tủ kín đặc huy chương, khó có thể đếm hết số giải thưởng được xếp ngay ngắn theo từng khu vực. Những dải huy chương đủ màu sắc được treo thành hàng phía trên, bên dưới là hàng loạt chiếc cúp với đủ kích thước, từ những giải đấu trong nước đến các đấu trường quốc tế. Xen giữa đó là những bằng khen, giấy chứng nhận thành tích được đóng khung cẩn thận.

Bên trong cơ ngơi lấy màu xám, trắng làm chủ đạo

Không gian bên trong có nhiều nội thất hiện đại và nhiều tiện nghi

"Kho vàng" thành tích gây trầm trồ của 2 vợ chồng

Không gian gây chú ý nhất trong căn nhà có lẽ nằm ở phía trên cùng. Sân thượng rộng hàng trăm mét vuông được vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển biến thành một khu vườn xanh. Đây cũng là nơi Khánh Thi thường quay các video dạy nhảy và gia đình có thể tận hưởng khoảng không riêng giữa thành phố.

Phan Hiển còn dành một phần không gian cho niềm đam mê cây kiểng lá. Ông xã Khánh Thi sưu tầm nhiều loại cây có hình dáng và màu sắc đặc biệt, trong đó có những dòng cây đột biến. Ban ngày, đây là nơi ngập ánh sáng và cây xanh. Khi gia đình muốn chụp ảnh, quay video, không gian này cũng trở thành một "studio" tự nhiên ngay tại nhà. Những dịp lễ Tết, khu vực này và các không gian khác trong nhà còn được trang trí cầu kỳ với hoa, đèn lồng, câu đối và nhiều vật dụng mang không khí lễ hội.

Sân vườn ngập tràn cây xanh, rộng thoáng do Phan Hiển chăm chút

Đây cũng là nơi mà gia đình Khánh Thi thực hiện nhiều bộ ảnh

Mỗi khi có dịp lễ Tết, gia đình Khánh Thi cùng nhau nhiều bộ ảnh dễ thương không khác gì studio

Ảnh: FBNV