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Căn nhà chứa 6 siêu xe của Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Phác Thái Anh
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Cơ ngơi bạc tỷ của Cường Đô La - Đàm Thu Trang có diện tích rộng rãi, góc nào cũng xa hoa, tinh tế.

Về chung nhà vào năm 2019, đến nay đã 7 năm trôi qua, hôn nhân viên mãn của Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, độ giàu có của “đại gia phố núi” và bà xã cựu người mẫu cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ mỗi khi hé lộ về những cơ ngơi bạc tỷ. Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang sinh sống trong căn biệt thự trị giá trăm tỷ đồng tại Quận 7, TP.HCM. Không chỉ sở hữu diện tích rộng lớn và thiết kế sang trọng, cơ ngơi còn được trang bị loạt tiện ích chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay giữa lòng thành phố.

Bên trong biệt thự, vợ chồng Cường Đô La dành nhiều tâm huyết thiết kế không gian riêng cho các con, từ phòng ngủ, phòng đồ chơi rộng rãi đến những khu vực vui chơi, giải trí được đầu tư chỉn chu. Căn nhà còn có phòng xem phim hiện đại, phòng gym đầy đủ tiện nghi cùng nhiều không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Từng khu vực đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa đề cao sự tiện nghi vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ, qua đó phần nào cho thấy quy mô đáng nể và mức độ đầu tư của vợ chồng Cường Đô La khi kiến tạo tổ ấm.

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Cơ ngơi của Cường Đô La - Đàm Thu Trang được hoàn thiện vào năm 2019, tích hợp đầy đủ tiện ích phục vụ sinh hoạt của gia đình và được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi. Khu vực cổng nhà vô cùng rộng rãi với mặt tiền bề thế, thoáng đãng. Mỗi dịp lễ, Tết, vợ chồng Cường Đô La lại dành thời gian trang hoàng tổ ấm, biến khu vực trước nhà trở nên rực rỡ và bắt mắt. Từ bậc thang dẫn lên nhà cho đến những mảng tường xung quanh đều được trang trí chỉn chu, mang đậm không khí lễ hội.

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Bên trong nhà, riêng khu vực gara để xe đã gây ấn tượng với diện tích rộng rãi khi có thể chứa tới 6 chiếc siêu xe. Không chỉ phục vụ nhu cầu đỗ xe, nơi đây thỉnh thoảng còn được gia đình tận dụng để dựng studio chụp ảnh đại gia đình. Để không gian bớt đơn điệu và thêm phần sinh động, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang còn khéo léo bố trí nhiều chậu cây xanh, mang đến cảm giác thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

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Không gian phòng khách trong biệt thự gây choáng ngợp bởi diện tích rộng rãi cùng cách bài trí xa hoa, chỉn chu. Từng khu vực đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ sang trọng của gia chủ. Phòng khách sở hữu trần cao thoáng đãng, kết hợp hệ cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà, đồng thời tạo cảm giác càng thêm rộng mở. Điểm nhấn đáng chú ý là bộ sofa được bố trí theo hình vòng cung, vừa tạo sự mềm mại cho tổng thể vừa giúp các thành viên dễ dàng quây quần, trò chuyện. Từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có thiết kế tinh tế và đồng điệu với phong cách chung, góp phần tạo nên một không gian tiếp khách vừa sang trọng, bề thế nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

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Không gian riêng của các con được vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang chăm chút kỹ lưỡng, mỗi phòng lại mang một phong cách riêng nhưng đều hiện đại, tiện nghi. Chẳng hạn, phòng của nhóc tỳ Subeo có diện tích rộng rãi, được trang trí bằng nhiều tranh ảnh và mô hình đồ chơi; trong khi đó, phòng của ái nữ Suchin lại ghi điểm với thiết kế xinh xắn, đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu. Không chỉ chú trọng không gian sinh hoạt, vợ chồng Cường Đô La còn dành riêng một khu vực để thiết kế thành rạp chiếu phim tại gia. Không gian giải trí được đầu tư chỉn chu, mang đến những phút giây thư giãn ngay trong nhà.

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Trong biệt thự của Cường Đô La - Đàm Thu Trang còn có một phòng gym riêng được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện và rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà. Bên cạnh những không gian tiện nghi, sân thượng lại là một trong những khu vực được Cường Đô La đặc biệt yêu thích. Nam doanh nhân dành nhiều tâm huyết chăm chút cây xanh, tự tay vun vén những góc vườn nhỏ, biến nơi đây thành không gian xanh mát để thư giãn và tận hưởng thú vui làm vườn.

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Tags

cường đô la

Đàm Thu Trang

quận 7

TP.HCM.

siêu xe

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