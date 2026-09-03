Căn nhà 70 tỷ của Nhã Phương - Trường Giang

BĐS rộng lớn của Nhã Phương - Trường Giang gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, góc nào cũng được chăm chút kỹ lưỡng.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018, gần một thập kỷ trôi qua, chuyện tình của cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai hiện có tổ ấm viên mãn với 3 nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Là những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt, Nhã Phương và Trường Giang không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn sở hữu khối tài sản đáng nể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Một trong những cơ ngơi gây chú ý nhất của cặp đôi là căn biệt thự nhà vườn rộng cả nghìn mét vuông. Giá trị ước tính lên đến 70 tỷ nhưng cơ ngơi này không mang dáng vẻ phô trương thường thấy ở những bất động sản đắt giá, ngược lại nơi đây được cặp đôi dành nhiều tâm huyết để vun đắp thành một không gian sống xanh mát, rộng rãi, vừa đủ tiện nghi hiện đại vừa là khu nghỉ dưỡng riêng dành cho gia đình.

Căn biệt thự nhà vườn của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang được đặt tên đầy thân thương là “Nhà trọ Destiny”, xây dựng từ năm 2019, nhân dịp con gái đầu lòng chào đời. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đây còn được xem như một không gian riêng để gia đình tận hưởng những ngày tháng bình yên, gần gũi với thiên nhiên.

Khuôn viên biệt thự được quy hoạch thành nhiều khu vực, từ hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng đến không gian nhà ở hiện đại. Điểm khiến nơi đây gây ấn tượng đặc biệt là cách vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang dành nhiều năm chăm chút, phủ xanh từng khoảng đất bằng đủ loại cây trái.

Giữa khuôn viên rộng rãi, những hàng cây xanh mướt, tán lá sum suê tạo nên cảm giác thoáng đãng, mát lành và đầy sức sống. Không ngoa khi nói rằng khoảng sân vườn rộng lớn là một trong những “góc đắt giá” nhất của căn biệt thự.

Biệt thự rộng hàng nghìn m² nên sở hữu nhiều khoảng không thoáng đãng, được bố trí thành những góc vui chơi và thư giãn cho cả gia đình. Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang còn dành riêng một gian bếp nằm cạnh khu vườn, mang đậm vẻ mộc mạc, giản dị và hơi thở truyền thống.

Đây cũng là nơi kết nối khá thú vị giữa khu vườn và gian bếp: rau củ, hoa trái sau khi thu hoạch có thể được mang thẳng vào để chế biến, tạo nên cảm giác gần gũi như một căn bếp quê giữa không gian hiện đại. Bên cạnh đó, trong cơ ngơi còn có cả bãi cát trắng trải rộng cùng thảm cỏ xanh mướt, trở thành khoảng không lý tưởng để các con vui chơi, chạy nhảy và cả gia đình cùng tận hưởng những giờ phút thư thái bên nhau.

Không gian nhà ở trong cơ ngơi rộng lớn gây ấn tượng với vẻ hiện đại và sang trọng. Các căn nhà được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng thoáng về phía khu vườn xanh mát bên ngoài. Nhờ cách thiết kế này, ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên dường như được xóa nhòa, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.

Bên trong, nội thất được bài trí tinh tế với gam trắng làm chủ đạo, kết hợp cùng những mảng gỗ mang sắc nâu trầm ấm. Sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và chất liệu tự nhiên giúp căn nhà giữ được vẻ sang trọng nhưng không lạnh lẽo, trái lại vẫn có cảm giác ấm cúng, gần gũi và rất đỗi thư thái.