Căn nhà 60m² của Huyền Lizzie

Không gian sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV gây ấn tượng với thiết kế sang xịn, đậm phong cách Hàn Quốc.

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đến thời điểm hiện tại vẫn giữ vững phong độ là một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất phim giờ vàng VTV. Sinh năm 1990, ở tuổi 36, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc trẻ trung, sự nghiệp ngày càng thăng hoa cùng cuộc sống giàu sang sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh những dấu ấn trên màn ảnh, không gian sống của Huyền Lizzie cũng nhận được nhiều sự chú ý. Một trong những tài sản đắt giá của nữ diễn viên là căn hộ sang xịn tại Hà Nội, có diện tích rộng khoảng 60m², được thiết kế theo phong cách hiện đại pha nét Hàn Quốc. Từ phòng khách, ban công, phòng bếp đến phòng ngủ, mỗi khu vực đều được bài trí tinh giản nhưng có gu, tạo nên một tổ ấm vừa đẹp mắt, vừa mang đậm dấu ấn riêng của nữ diễn viên.

Tổ ấm của Huyền Lizzie mang đậm phong cách Hàn Quốc hiện đại, nổi bật với bảng màu trắng kem nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh lịch và ấm áp. Phòng khách được thiết kế rộng thoáng, ghi dấu bằng cách bài trí tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Khu vực tivi được khéo léo tích hợp cùng hệ tủ vừa tăng không gian lưu trữ, vừa tạo điểm nhấn gọn gàng cho tổng thể.

Đối diện là bộ sofa được bố trí vừa vặn, kết hợp cùng những món đồ decor đơn giản nhưng có gu. Không quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phòng khách trong nhà Huyền Lizzie vẫn tạo được sức hút nhờ sự hài hòa về màu sắc, đường nét và cách sắp đặt, mang đến một không gian thư giãn đúng chất “nhà đẹp kiểu Hàn”.

Ngay cạnh phòng khách là khoảng ban công thoáng đãng, được Huyền Lizzie tận dụng thành một góc thư giãn xanh mát với hoa, cây cảnh cùng ghế và võng để ngồi nghỉ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Chỉ cần bước ra ban công đã có ngay một khoảng riêng để tận hưởng những phút giây thảnh thơi giữa nhịp sống đô thị.

Căn hộ vốn gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa phong cách minimalism và Wabi-sabi, sử dụng những gam màu nhẹ nhàng như trắng, be và nâu nhạt làm chủ đạo. Sự xuất hiện của cây xanh và hoa ở ban công càng tạo điểm cân bằng cho tổng thể, mang thêm sắc màu tự nhiên và sức sống, đồng thời giúp căn hộ trở nên mềm mại, gần gũi hơn.

Phòng bếp trong nhà Huyền Lizzie được thiết kế mở, nối liền với phòng khách, tạo cảm giác không gian được kéo dài và rộng thoáng hơn. Khu vực nấu nướng không cầu kỳ về cách bài trí nhưng vẫn ghi điểm bởi vẻ tinh tế, nhẹ nhàng đậm chất Hàn Quốc. Hệ tủ bếp màu trắng kết hợp bàn đảo nhỏ gọn và bàn ăn bằng gỗ tạo nên tổng thể hài hòa, vừa hiện đại vừa ấm cúng. Góc bếp tuy không quá lớn nhưng được sắp xếp khéo léo, mọi chi tiết đều vừa vặn và có sự liên kết về màu sắc. Gam trắng sáng kết hợp chất liệu gỗ tự nhiên giúp căn bếp thêm mềm mại, tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng mắt.

Không gian sinh hoạt chung đã ghi điểm bởi vẻ tinh tế, và khu vực nghỉ ngơi riêng tư của Huyền Lizzie cũng không hề kém cạnh. Phòng ngủ tiếp tục duy trì bảng màu trắng, be và nâu nhạt đồng điệu với tổng thể căn hộ, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn sang trọng, chỉn chu chẳng khác gì một studio chụp hình. Tâm điểm của căn phòng là khu vực giường ngủ với mảng tường đá có thiết kế nổi bật, tạo chiều sâu và điểm nhấn cho không gian vốn theo đuổi phong cách tối giản. Bên cạnh đó, khu vực phòng thay đồ và bàn trang điểm cũng được bố trí gọn gàng, tinh giản, ưu tiên sự tiện nghi mà không làm mất đi vẻ thanh lịch. Từng góc nhỏ đều được chăm chút vừa đủ, tạo nên một phòng ngủ đẹp mắt nhưng vẫn giữ trọn cảm giác ấm áp, dễ chịu của chốn nghỉ ngơi riêng tư.