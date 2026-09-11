Căn nhà 50 tỷ của ca sĩ Đăng Khôi

Cơ ngơi được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vừa sang trọng vừa tinh tế, với nhiều món nội thất cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài.

Là một trong những nam ca sĩ đình đám của V-pop những năm 2000, Đăng Khôi ghi dấu ấn với vẻ ngoài điển trai, trẻ trung cùng loạt bản hit được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của “hoàng tử V-pop” cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn bên bà xã Thủy Anh và 3 nhóc tỳ đáng yêu. Cặp đôi đã gắn bó hơn một thập kỷ, cùng nhau xây dựng tổ ấm và dành nhiều tâm huyết cho không gian sống. Hiện vợ chồng Đăng Khôi đang sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng, 2 mặt tiền, được ước tính trị giá khoảng 2 triệu USD, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu kiến trúc bề thế, cơ ngơi này còn được cặp đôi đầu tư mạnh tay về phần nội thất, mang phong cách tân cổ điển sang trọng với nhiều món đồ nhập khẩu đắt đỏ. Riêng chi phí cho nội thất đã tiêu tốn không dưới 10 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư đáng nể của vợ chồng Đăng Khôi dành cho không gian sống.

Ngay từ cổng vào, khuôn viên biệt thự của vợ chồng Đăng Khôi đã gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng cùng những thảm cỏ xanh và lối đi được thiết kế đẹp mắt. Vợ chồng nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết trồng cây xanh, hoa cảnh để tô điểm cho tổng thể. Đặc biệt, Đăng Khôi còn tự tay chăm sóc nhiều loại cây trong sân như đại tướng quân, phát tài núi... giúp không gian luôn giữ được vẻ xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Nếu bên ngoài gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lộng lẫy thì không gian bên trong biệt thự cũng không hề kém cạnh. Các khu vực sinh hoạt được vợ chồng Đăng Khôi thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, kết hợp cùng hệ cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Phòng khách được bố trí liền mạch với khu vực bếp, nhờ diện tích rộng nên các món nội thất được sắp xếp vừa đẹp mắt vừa tiện nghi, tạo cảm giác thoáng và dễ chịu. Góc tiếp khách nổi bật với bộ sofa lớn, đủ rộng để các thành viên trong gia đình cùng quây quần. Nội thất và cách bài trí mang hơi hướng tân cổ điển, kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng, hiện đại và sự ấm cúng, tạo nên tổng thể tinh tế, bắt mắt.

Khu bếp trong biệt thự gây chú ý với gam xanh dịu mắt, thiết kế rộng rãi và được bố trí thêm bàn đảo tiện lợi, vừa tăng diện tích sử dụng vừa tạo điểm nhấn cho không gian. Vợ chồng Đăng Khôi thường đặt những bình hoa xinh xắn tại đây, giúp góc bếp thêm sinh động và có sức sống. Đối diện khu vực nấu nướng là bàn ăn cỡ lớn với sức chứa 10 người, cách sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho việc sinh hoạt và những bữa ăn quây quần của gia đình.

Toàn bộ vật liệu xây dựng và nội thất trong nhà đều được vợ chồng Đăng Khôi lựa chọn ở phân khúc cao cấp, trong đó có những sản phẩm nhập khẩu từ nhiều quốc gia như gạch lát nền từ Anh, thang máy từ Italy... Không gian nghỉ ngơi của cặp đôi được bài trí theo sở thích của bà xã Thủy Anh, mang đến cảm giác vừa ấm cúng vừa tiện nghi. Đặc biệt, một góc phòng ngủ còn được tận dụng làm nơi trưng bày bộ sưu tập thời trang của Thủy Anh với cơ man quần áo, giày dép, túi xách, trang sức... tạo thành một không gian riêng đầy bắt mắt.