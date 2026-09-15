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Căn nhà 400 tỷ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Phác Thái Anh
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Cơ ngơi của mỹ nhân này gây ấn tượng ngay từ quy mô rộng rãi cho đến cách bài trí đầy dụng ý, với mỗi góc nhỏ đều mang một vẻ đẹp riêng và đậm dấu ấn truyền thống.

Hà Kiều Anh (SN 1976) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Không chỉ được biết đến là Hoa hậu trẻ tuổi nhất từng đăng quang tại cuộc thi, cô còn được truyền thông và công chúng mệnh danh là “hoa hậu giàu nhất Việt Nam” nhờ sở hữu khối tài sản đáng nể. Bước sang tuổi 50, Hà Kiều Anh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa giữ được vẻ đẹp trẻ trung, vừa có cuộc sống hôn nhân viên mãn và một tổ ấm sang trọng, bề thế. Cơ ngơi gây chú ý của nàng Hậu chính là căn biệt thự sân vườn có diện tích 450m², tọa lạc tại vị trí đắc địa ở TP.HCM và được ước tính có giá trị lên tới 400 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu quy mô ấn tượng, căn nhà còn gây choáng bởi cách thiết kế đậm chất Việt, từ kiến trúc, nội thất cho đến khu vườn xanh mát bao quanh.

Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 1.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 2.

Căn biệt thự sân vườn trị giá 400 tỷ đồng của Hoa hậu Hà Kiều Anh được thiết kế theo phong cách Việt cổ, nổi bật với khuôn viên xanh mát, hồ nước mang yếu tố phong thủy cùng nhiều chi tiết đậm chất truyền thống như chum gốm, cột gỗ và các vật liệu tự nhiên. Người đẹp dành gần 3 năm để hoàn thiện thiết kế và xây dựng, chăm chút từng chi tiết nhằm tạo nên một không gian sống yên bình, gần gũi nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Bao quanh căn nhà là khu vườn được quy hoạch chỉn chu, phủ đầy cây xanh và được cắt tỉa, sắp xếp hài hòa, tạo cảm giác như một khoảng nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng không gian sống. Hà Kiều Anh còn bố trí những bộ bàn ghế lớn ở các vị trí thoáng đãng, vừa thuận tiện ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện, vừa có thể thong thả ngắm nhìn cảnh sắc xanh mướt xung quanh.

Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 3.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 4.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 5.

Bên trong biệt thự

Bước vào bên trong, căn biệt thự tiếp tục gây ấn tượng với phong cách thiết kế vừa cổ điển, sang trọng vừa phảng phất nét đẹp Á Đông. Không gian được điểm xuyết bằng nhiều bức tượng, vật phẩm trang trí và những món đồ mang dáng dấp nghệ thuật truyền thống, tạo nên vẻ đẹp có chiều sâu nhưng không quá cầu kỳ.

Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật khi sở hữu những ô cửa kính lớn mở thẳng ra khu vườn xanh mát. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên dễ dàng len vào từng góc nhà, giúp không gian bên trong luôn thoáng đãng và có sự kết nối hài hòa với thiên nhiên bên ngoài. Bộ sofa tông màu sáng kết hợp cùng bàn trà gỗ và những chiếc ghế kiểu dáng thanh thoát tạo nên tổng thể trang nhã, ấm cúng nhưng vẫn toát lên vẻ bề thế đặc trưng của một căn biệt thự sang trọng.

Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 6.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 7.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 8.

Khu bếp và bàn ăn được Hoa hậu Hà Kiều Anh bố trí trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng, tiếp tục tận dụng hệ cửa kính lớn để mở tầm nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài. Bộ bàn ăn cỡ lớn với sức chứa 10 người được lựa chọn với tông màu hài hòa cùng sofa và các món nội thất xung quanh, tạo nên sự đồng điệu, cân bằng cho tổng thể. Lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương thanh lịch, căn nhà mang vẻ đẹp trầm lắng, sang trọng và tinh tế. Gam vàng ấm được sử dụng làm màu chủ đạo, kết hợp với những đường nét mềm mại cùng chất liệu gỗ và các chi tiết trang trí mang hơi hướng truyền thống. Tất cả hòa quyện vừa đủ, khiến không gian có cảm giác gần gũi, ấm cúng mà vẫn toát lên nét bề thế, tạo nên một chốn nghỉ ngơi thư thái và dễ chịu.

Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 9.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 10.
Căn nhà 400 tỷ độc đáo của Hà Kiều Anh gây sốt dư luận năm 2026 - Ảnh 11.
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Tags

Hà Kiều Anh

Hoa hậu Việt Nam

biệt thự sân vườn

phong cách Việt

sao Việt

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