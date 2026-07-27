Căn nhà 356 tỷ đồng của Song Joong Ki bị phá dỡ không thương tiếc sau ly hôn với Song Hye Kyo

Song Joong Ki xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến Song Hye Kyo sau khi ly hôn.

Cuộc hôn nhân giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng được xem là chuyện tình đẹp nhất của giới giải trí Hàn Quốc. Họ nên duyên sau khi đóng chung phim Hậu Duệ Mặt Trời. Thế như, chỉ sau 1 năm 8 tháng chung sống, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi", để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Đáng chú ý, trước đám cưới thế kỷ, Song Joong Ki từng bỏ ra 10 tỷ won (200 tỷ đồng) mua 1 căn biệt thự cao cấp ở khu Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) để làm nhà tân hôn. Do đó, số phận của bất động sản này sau khi cặp đôi ly dị nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Theo tờ Nate, ngôi nhà tân hôn là bất động sản được Song Joong Ki mua vào tháng 11/2016. Biệt thự này có thiết kế hiện đại với gam màu xám chủ đạo, mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, toàn bộ khuôn viên được bao quanh bởi cây xanh và hàng rào thực vật, giúp đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Ngoài ra, căn nhà còn nằm ở khu vực cuối sườn núi Namsan, có không gian yên tĩnh, giao thông thuận lợi. 3 tháng trước đám cưới với Song Hye Kyo vào năm 2017, Song Joong Ki đã chi bộn tiền để cải tạo, thi công nội thất mới. Tuy nhiên, do các hạng mục thi công chưa hoàn thành nên sau hôn lễ, cặp đôi phải sống tạm ở nhà riêng của Song Hye Kyo. Về sau, do mối quan hệ sớm rạn nứt nên 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn cũng bỏ không căn nhà tân hôn này, chưa từng đến sống dù chỉ 1 ngày. Do căn biệt thự được Song Joong Ki bỏ tiền túi mua trước đám cưới, vì thế sau khi ly hôn, bất động sản này vẫn thuộc sở hữu của tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Song Joong Ki từng mua 1 biệt thự 200 tỷ làm nhà tân hôn với Song Hye Kyo. Ảnh: X.

Cận cảnh không gian sang trọng, hiện đại trong căn biệt thự. Đáng tiếc, dù Song Joong Ki chi bộn tiền cải tạo, anh và Song Hye Kyo vẫn chưa từng dọn vào đây sống vì hôn nhân của họ sớm rạn nứt. Ảnh: Sina.

2 năm sau khi tan đàn xẻ nghé với Song Hye Kyo (tức năm 2020), Song Joong Ki đã quyết định phá dỡ căn biệt thự cao cấp dùng làm nhà tân hôn này. Nam diễn viên xin phép xây mới hoàn toàn ngôi biệt thự, với quy mô 3 tầng hầm, 2 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 861 m2. Nhờ giá đất khu vực Itaewon tăng mạnh trong những năm gần đây, giá trị bất động sản này của Song Joong Ki hiện được ước tính khoảng 20 tỷ won (356 tỷ đồng).

2 năm sau ngày ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki cho phá bỏ ngôi nhà để xây mới hoàn toàn. Ảnh: Nate.

Diện mạo căn nhà sau khi được xây dựng lại. Ảnh: Sina.

Nếu tính từ thời điểm ra mắt với bộ phim Song Hoa Điếm năm 2008 đến khi thực sự nổi tiếng toàn châu Á với Hậu Duệ Mặt Trời vào năm 2016, chỉ trong khoảng 7 năm, Song Joong Ki đã trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu khối bất động sản đáng nể nhất giới giải trí Hàn Quốc.

Ngoài biệt thự ở Itaewon, Song Joong Ki được cho biết còn sở hữu căn hộ 248 m2 tại N Villa ở Hannam-dong. Đây là khu phức hợp cao cấp hoàn thành vào tháng 11/2019, gồm 341 căn hộ thuộc 9 tòa nhà, là nơi ở của nhiều ngôi sao hàng đầu như G-Dragon (BIGBANG), RM và Jimin (BTS). Bên cạnh đó, nam diễn viên còn là chủ của 1 căn hộ hạng sang tại Cheongdam-dong, với giá trị hiện tại đã vượt quá 15 tỷ won (267 tỷ đồng). Không chỉ đầu tư tại Hàn Quốc, Song Jong Ki còn là chủ sở hữu một căn hộ cao cấp rộng khoảng 165 m2 tại Hawaii (Mỹ), có giá trị khoảng 3 tỷ won (53,4 tỷ đồng). Theo ước tính của truyền thông Hàn Quốc, tổng giá trị danh mục bất động sản của Song Jong Ki hiện đã đạt tới khoảng 500 tỷ won (8.900 tỷ đồng), biến anh trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản bất động sản lớn nhất ở giải trí Hàn Quốc.

Song Joong Ki là đại gia bất động sản ở showbiz Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate